https://sputnik-georgia.ru/20240827/skolko-gostinits-v-gruzii--novye-dannye-statistiki-289597714.html

В Грузии стало больше гостиниц

В Грузии стало больше гостиниц

Sputnik Грузия

Общее количество мест в действующих гостиницах и заведениях гостиничного типа составило 107,7 тысячи, что на 10,1% больше, чем в 2022 году 27.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-27T09:01+0400

2024-08-27T09:01+0400

2024-08-27T10:38+0400

туризм

экономика

грузия

гостиница

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/06/279290025_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_eba8a854d0a7e0e6669e06d4e7809039.jpg

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. В сфере гостиничных услуг Грузии в 2023 году функционировало 2 435 экономических субъектов, которые владели 2 488 гостиницами и заведениями гостиничного типа, что на 12,4% больше, чем в 2022 году, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным Службы, в прошлом году 99,7% заведений были в частном владении, а 0,3% принадлежали государству. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Общая площадь действующих в Грузии гостиниц и заведений гостиничного типа в этот период составила 3 729,5 тысячи квадратных метров, что на 16,7% больше, чем в 2022 году. Жилая площадь всех номеров составила 1 557,3 тысячи квадратных метров, что на 4,5% больше показателя предыдущего года. Общее количество мест в действующих гостиницах и заведениях гостиничного типа составило 107,7 тысячи, что на 10,1% больше, чем в 2022 году. Общее количество номеров увеличилось на 9,5% и составило 50,1 тысячи. В 2023 году гостиницы в Грузии обслужили 5 миллионов гостей, что на 1,2% больше, чем в 2022 году. При этом 60,2% постояльцев были иностранцами, большая часть которых (355 тысяч) были гражданами России. На что иностранцы тратят деньги в Грузии? >>Иностранные гости из стран ЕС составили 7,2% от общего числа постояльцев гостиниц, большинство из которых – граждане Германии (29,2%) и Польши (26,6%). Большинство иностранных гостей, проживающих в гостиницах и заведениях гостиничного типа для отдыха и досуга, были гражданами Израиля и РФ (соответственно 12,7% и 11,7%). В прошлом году в гостиничном бизнесе были заняты около 26,5 тысячи человек, 54,3% из которых – женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, экономика, грузия, гостиница, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", новости