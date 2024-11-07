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Четыре оппозиционные партии ведут мнимую борьбу и бессовестно лгут – лидер "Гирчи"
Четыре оппозиционные партии ведут мнимую борьбу и бессовестно лгут – лидер "Гирчи"
Sputnik Грузия
Если использовать юридическую терминологию, то оппозиция ведет тяжбу с неправильными требованиями, заявил Хвичия 07.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-07T18:20+0400
2024-11-07T18:20+0400
2024-11-07T18:20+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Четыре оппозиционные партии, которые преодолели 5% барьер на выборах 26 октября, ведут мнимую борьбу и бессовестно лгут, что якобы не хотят входить в парламент, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия журналистам. Все прошедшие в парламент оппозиционные партии и президент Грузии Саломе Зурабишвили отказываются признавать победу правящей партии "Грузинская мечта", настаивая на том, что произошла тотальная фальсификация выборов. Оппозиция проводит перманентные акции протеста, которые вскоре должны стать ежедневными. По словам депутата, если использовать юридическую терминологию, то оппозиция ведет тяжбу с неправильными требованиями и присоединятся к ней другим партиям является ошибкой. "Наш судья сейчас – это народ, и я пока что говорю, что я не вместе с этой сумасшедшей оппозицией. Они вместе, а меня с ними нет", – заявил Хвичия. Партия "Гирчи" по итогам голосования не смогла преодолеть 5-процентный барьер и осталась вне парламента, набрав 2,9% ( 62 223 голоса). Парламентские выборы 2024 Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования в парламент прошли пять политических сил - правящая партия "Грузинская мечта", а также коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию". Прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования. Схема нейтрализации сторонников "Грузинской мечты" на выборах раскрыта – список расширился >>Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием. Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, яго хвичия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, яго хвичия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
Четыре оппозиционные партии ведут мнимую борьбу и бессовестно лгут – лидер "Гирчи"
Если использовать юридическую терминологию, то оппозиция ведет тяжбу с неправильными требованиями, заявил Хвичия
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Четыре оппозиционные партии, которые преодолели 5% барьер на выборах 26 октября, ведут мнимую борьбу и бессовестно лгут, что якобы не хотят входить в парламент, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия журналистам.
Все прошедшие в парламент оппозиционные партии и президент Грузии Саломе Зурабишвили отказываются признавать победу правящей партии "Грузинская мечта", настаивая на том, что произошла тотальная фальсификация выборов. Оппозиция проводит перманентные акции протеста, которые вскоре должны стать ежедневными.
"Эти четыре партии сейчас ведут себя так, чтобы сказать людям, как будто они борются. На самом деле, вместо настоящей борьбы, что и должны делать эти четыре партии, мы имеем дело с квазиборьбой. Они войдут. Просто сейчас так бессовестно лгут", – заявил Хвичия.
По словам депутата, если использовать юридическую терминологию, то оппозиция ведет тяжбу с неправильными требованиями и присоединятся к ней другим партиям является ошибкой.
"Наш судья сейчас – это народ, и я пока что говорю, что я не вместе с этой сумасшедшей оппозицией. Они вместе, а меня с ними нет", – заявил Хвичия.
Партия "Гирчи" по итогам голосования не смогла преодолеть 5-процентный барьер и осталась вне парламента, набрав 2,9% ( 62 223 голоса).
Парламентские выборы 2024
Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября.
По итогам голосования в парламент прошли пять политических сил - правящая партия "Грузинская мечта", а также коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию".
Прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.
Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием.
Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.