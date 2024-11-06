https://sputnik-georgia.ru/20241106/skhema-neytralizatsii-storonnikov-gruzinskoy-mechty-na-vyborakh-raskryta---spisok-rasshirilsya-290781391.html

Схема нейтрализации сторонников "Грузинской мечты" на выборах раскрыта – список расширился

Схема нейтрализации сторонников "Грузинской мечты" на выборах раскрыта – список расширился

Sputnik Грузия

Кто-то незаконно раздобыл личные данные сторонников правящей партии Грузии и зарегистрировал их членами избирательных комиссий от оппозиции, сказал Мдинарадзе 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T23:35+0400

2024-11-06T23:35+0400

2024-11-07T00:09+0400

парламентские выборы

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мцхета-мтианети

мамука мдинарадзе

алеко элисашвили

саломе зурабишвили

специальная следственная служба

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Список сторонников правящей партии "Грузинская мечта", которых оппозиционные партии регистрировали своими представителями в разных избирательных округах, не давая им возможности голосовать на парламентских выборах по месту регистрации, расширился до 102 человек, заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе на брифинге.Парламентские выборы, которые прошли в Грузии 26 октября, выиграла "Грузинская мечта". Прошедшие в парламент три оппозиционных объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о фальсификации. Всего в выборах участвовали 18 избирательных субъектов.По его словам, правящая партия идентифицировала 102 факта вероятного преступления – кражи-нейтрализации голосов ее сторонников. В целом же идет изучение порядка 420 таких фактов.Мдинарадзе отметил, что сторонники "Грузинской мечты" узнавали, что они находятся в спецсписках, уже на избирательных участках, где им полагалось голосовать по месту регистрации. Те, кто был зарегистрирован представителем оппозиционной партии в избирательном округе неподалеку, отправлялись голосовать туда. Фактически лишались возможности голосовать те, кого оппозиционеры зарегистрировали в другом районе или вообще в другой части страны."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>К примеру, сторонник "Грузинской мечты" Зураб Дзебисашвили должен был голосовать на избирательном участке №6 в округе Глдани в Тбилиси, а его зарегистрировали членом участковой избирательной комиссии №32 округа Душети (регион Мцхета-Мтианети) от партии Алеко Элисашвили "Граждане". Расстояние между этими участками – 30 км. Сначала с Дзебисашвили связались и предложили стать членом комиссии от партии "Граждане". Дзебисашвили отказался, но несмотря на это, его все же вписали в спецсписок, рассказал Мдинарадзе. Мдинарадзе также подчеркнул, что для регистрации граждан членами избирательных комиссий нужны их личные данные, соответственно, раз уж сторонники "Грузинской мечты" не давали на это согласия, кто-то раздобыл эти данные незаконно. Он отметил, что все доказательства вероятного преступления "Грузинская мечта" передает прокуратуре. Недействительные бюллетени пересчитывать не будут – решение суда по выборам в Грузии>>Что касается обвинений в адрес властей, оппозиция, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили, что прокуратура подчинена правящей партии, поэтому они не намерены с ней сотрудничать. Они настаивают на том, что все доказательства фальсификации выборов есть в открытом доступе, и, если бы у прокуратуры действительно было желание что-то расследовать, она не стала бы возбуждать дело лишь после призыва Центризбиркома.По последним данным, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, мцхета-мтианети, мамука мдинарадзе, алеко элисашвили, саломе зурабишвили , специальная следственная служба, тбилиси, парламентские выборы в грузии 2024