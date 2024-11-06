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Схема нейтрализации сторонников "Грузинской мечты" на выборах раскрыта – список расширился
Схема нейтрализации сторонников "Грузинской мечты" на выборах раскрыта – список расширился
Sputnik Грузия
Кто-то незаконно раздобыл личные данные сторонников правящей партии Грузии и зарегистрировал их членами избирательных комиссий от оппозиции, сказал Мдинарадзе 06.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-06T23:35+0400
2024-11-06T23:35+0400
2024-11-07T00:09+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Список сторонников правящей партии "Грузинская мечта", которых оппозиционные партии регистрировали своими представителями в разных избирательных округах, не давая им возможности голосовать на парламентских выборах по месту регистрации, расширился до 102 человек, заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе на брифинге.Парламентские выборы, которые прошли в Грузии 26 октября, выиграла "Грузинская мечта". Прошедшие в парламент три оппозиционных объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о фальсификации. Всего в выборах участвовали 18 избирательных субъектов.По его словам, правящая партия идентифицировала 102 факта вероятного преступления – кражи-нейтрализации голосов ее сторонников. В целом же идет изучение порядка 420 таких фактов.Мдинарадзе отметил, что сторонники "Грузинской мечты" узнавали, что они находятся в спецсписках, уже на избирательных участках, где им полагалось голосовать по месту регистрации. Те, кто был зарегистрирован представителем оппозиционной партии в избирательном округе неподалеку, отправлялись голосовать туда. Фактически лишались возможности голосовать те, кого оппозиционеры зарегистрировали в другом районе или вообще в другой части страны."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>К примеру, сторонник "Грузинской мечты" Зураб Дзебисашвили должен был голосовать на избирательном участке №6 в округе Глдани в Тбилиси, а его зарегистрировали членом участковой избирательной комиссии №32 округа Душети (регион Мцхета-Мтианети) от партии Алеко Элисашвили "Граждане". Расстояние между этими участками – 30 км. Сначала с Дзебисашвили связались и предложили стать членом комиссии от партии "Граждане". Дзебисашвили отказался, но несмотря на это, его все же вписали в спецсписок, рассказал Мдинарадзе. Мдинарадзе также подчеркнул, что для регистрации граждан членами избирательных комиссий нужны их личные данные, соответственно, раз уж сторонники "Грузинской мечты" не давали на это согласия, кто-то раздобыл эти данные незаконно. Он отметил, что все доказательства вероятного преступления "Грузинская мечта" передает прокуратуре. Недействительные бюллетени пересчитывать не будут – решение суда по выборам в Грузии>>Что касается обвинений в адрес властей, оппозиция, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили, что прокуратура подчинена правящей партии, поэтому они не намерены с ней сотрудничать. Они настаивают на том, что все доказательства фальсификации выборов есть в открытом доступе, и, если бы у прокуратуры действительно было желание что-то расследовать, она не стала бы возбуждать дело лишь после призыва Центризбиркома.По последним данным, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, мцхета-мтианети, мамука мдинарадзе, алеко элисашвили, саломе зурабишвили , специальная следственная служба, тбилиси, парламентские выборы в грузии 2024
политика, новости, мцхета-мтианети, мамука мдинарадзе, алеко элисашвили, саломе зурабишвили , специальная следственная служба, тбилиси, парламентские выборы в грузии 2024
Схема нейтрализации сторонников "Грузинской мечты" на выборах раскрыта – список расширился
23:35 06.11.2024 (обновлено: 00:09 07.11.2024)
Кто-то незаконно раздобыл личные данные сторонников правящей партии Грузии и зарегистрировал их членами избирательных комиссий от оппозиции, сказал Мдинарадзе
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Список сторонников правящей партии "Грузинская мечта", которых оппозиционные партии регистрировали своими представителями в разных избирательных округах, не давая им возможности голосовать на парламентских выборах по месту регистрации, расширился до 102 человек, заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе на брифинге.
Парламентские выборы, которые прошли в Грузии 26 октября, выиграла "Грузинская мечта". Прошедшие в парламент три оппозиционных объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о фальсификации. Всего в выборах участвовали 18 избирательных субъектов.
"Радикальная оппозиция не смогла представить факты даже одного случая кражи голоса, не говоря уже о фактах беспрецедентного масштаба фальсификации, что даже теоретически невозможно", - сказал Мдинарадзе, отметив, что, в отличие от оппозиции, у "Грузинской мечты" есть доказательства против оппонентов.
По его словам, правящая партия идентифицировала 102 факта вероятного преступления – кражи-нейтрализации голосов ее сторонников. В целом же идет изучение порядка 420 таких фактов.
Мдинарадзе отметил, что сторонники "Грузинской мечты" узнавали, что они находятся в спецсписках, уже на избирательных участках, где им полагалось голосовать по месту регистрации.
Те, кто был зарегистрирован представителем оппозиционной партии в избирательном округе неподалеку, отправлялись голосовать туда. Фактически лишались возможности голосовать те, кого оппозиционеры зарегистрировали в другом районе или вообще в другой части страны.
К примеру, сторонник "Грузинской мечты" Зураб Дзебисашвили должен был голосовать на избирательном участке №6 в округе Глдани в Тбилиси, а его зарегистрировали членом участковой избирательной комиссии №32 округа Душети (регион Мцхета-Мтианети) от партии Алеко Элисашвили "Граждане". Расстояние между этими участками – 30 км.
Сначала с Дзебисашвили связались и предложили стать членом комиссии от партии "Граждане". Дзебисашвили отказался, но несмотря на это, его все же вписали в спецсписок, рассказал Мдинарадзе.
Мдинарадзе также подчеркнул, что для регистрации граждан членами избирательных комиссий нужны их личные данные, соответственно, раз уж сторонники "Грузинской мечты" не давали на это согласия, кто-то раздобыл эти данные незаконно.
Он отметил, что все доказательства вероятного преступления "Грузинская мечта" передает прокуратуре.
Что касается обвинений в адрес властей, оппозиция, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили, что прокуратура подчинена правящей партии, поэтому они не намерены с ней сотрудничать.
Они настаивают на том, что все доказательства фальсификации выборов есть в открытом доступе, и, если бы у прокуратуры действительно было желание что-то расследовать, она не стала бы возбуждать дело лишь после призыва Центризбиркома.
По последним данным, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.