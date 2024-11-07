https://sputnik-georgia.ru/20241107/gruzinskie-regbisty-sygrayut-tri-test-matcha-v-noyabre-290789689.html

Грузинские регбисты сыграют три тест-матча в ноябре

Грузинские регбисты сыграют три тест-матча в ноябре

Sputnik Грузия

"Борджгалоснеби" сыграют против "Олл Блэкс XV" (вторая сборная Новой Зеландии) 10 ноября, 17 ноября – против Италии, 24 ноября – с Тонго в Тбилиси 07.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по регби проведет в ноябре три тест-матча с командами "Олл Блэкс XV", Италией и Тонго, сообщил Союз регби Грузии. Tест-матч – игра международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby. "Борджгалоснеби" сыграют против "Олл Блэкс XV" (вторая сборная Новой Зеландии) 10 ноября, 17 ноября – против Италии, 24 ноября – с Тонго в Тбилиси. В этих встречах у сборной Грузии будет новый капитан. Команду выведет на поле Васил Лобжанидзе, который является одним из самых опытных игроков в команде, выбранной главным тренером Ричардом Кокериллом. Чемпионат Европы по регби 2025: с кем сыграет Грузия? >>Лобжанидзе дебютировал за сборную в 2015 году против Германии и в том же году, в возрасте 17 лет, стал самым молодым игроком, сыгравшим на чемпионате мира. На сегодняшний день Лобжанидзе уже принял участие в трех чемпионатах мира. Всего за сборную он сыграл 87 игр, на его счету 78 очков (15 попыток, 1 перехват). Не смогут помочь команде из-за травм Бека Горгадзе и Бека Сагинадзе. Сборная Грузии с 27 октября провела трехдневный тренировочный сбор в Париже. Главный тренер команды вызвал 36 игроков (21 форварда и 15 бэков).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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