https://sputnik-georgia.ru/20241107/gruzinskie-regbisty-sygrayut-tri-test-matcha-v-noyabre-290789689.html
Грузинские регбисты сыграют три тест-матча в ноябре
Грузинские регбисты сыграют три тест-матча в ноябре
Sputnik Грузия
"Борджгалоснеби" сыграют против "Олл Блэкс XV" (вторая сборная Новой Зеландии) 10 ноября, 17 ноября – против Италии, 24 ноября – с Тонго в Тбилиси 07.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-07T22:41+0400
2024-11-07T22:41+0400
2024-11-07T22:41+0400
спорт
грузия
новости
италия
новая зеландия
регби
сборная грузии по регби
новости грузинского регби
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23209/99/232099929_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f6c3172018e6b00f7a055c368650e622.jpg
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по регби проведет в ноябре три тест-матча с командами "Олл Блэкс XV", Италией и Тонго, сообщил Союз регби Грузии. Tест-матч – игра международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby. "Борджгалоснеби" сыграют против "Олл Блэкс XV" (вторая сборная Новой Зеландии) 10 ноября, 17 ноября – против Италии, 24 ноября – с Тонго в Тбилиси. В этих встречах у сборной Грузии будет новый капитан. Команду выведет на поле Васил Лобжанидзе, который является одним из самых опытных игроков в команде, выбранной главным тренером Ричардом Кокериллом. Чемпионат Европы по регби 2025: с кем сыграет Грузия? >>Лобжанидзе дебютировал за сборную в 2015 году против Германии и в том же году, в возрасте 17 лет, стал самым молодым игроком, сыгравшим на чемпионате мира. На сегодняшний день Лобжанидзе уже принял участие в трех чемпионатах мира. Всего за сборную он сыграл 87 игр, на его счету 78 очков (15 попыток, 1 перехват). Не смогут помочь команде из-за травм Бека Горгадзе и Бека Сагинадзе. Сборная Грузии с 27 октября провела трехдневный тренировочный сбор в Париже. Главный тренер команды вызвал 36 игроков (21 форварда и 15 бэков).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
италия
новая зеландия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23209/99/232099929_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_056e88365b73668a5dd09704d020a941.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, италия, новая зеландия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
спорт, грузия, новости, италия, новая зеландия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
Грузинские регбисты сыграют три тест-матча в ноябре
"Борджгалоснеби" сыграют против "Олл Блэкс XV" (вторая сборная Новой Зеландии) 10 ноября, 17 ноября – против Италии, 24 ноября – с Тонго в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по регби проведет в ноябре три тест-матча с командами "Олл Блэкс XV", Италией и Тонго, сообщил Союз регби Грузии.
Tест-матч – игра международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby.
"Борджгалоснеби" сыграют против "Олл Блэкс XV" (вторая сборная Новой Зеландии) 10 ноября, 17 ноября – против Италии, 24 ноября – с Тонго в Тбилиси.
В этих встречах у сборной Грузии будет новый капитан. Команду выведет на поле Васил Лобжанидзе, который является одним из самых опытных игроков в команде, выбранной главным тренером Ричардом Кокериллом.
Лобжанидзе дебютировал за сборную в 2015 году против Германии и в том же году, в возрасте 17 лет, стал самым молодым игроком, сыгравшим на чемпионате мира.
На сегодняшний день Лобжанидзе уже принял участие в трех чемпионатах мира. Всего за сборную он сыграл 87 игр, на его счету 78 очков (15 попыток, 1 перехват).
Не смогут помочь команде из-за травм Бека Горгадзе и Бека Сагинадзе.
Сборная Грузии с 27 октября провела трехдневный тренировочный сбор в Париже. Главный тренер команды вызвал 36 игроков (21 форварда и 15 бэков).