https://sputnik-georgia.ru/20241107/munitsipalitety-gruzii-poluchat-dopolnitelnoe-finansirovanie-na-gosproekty-290785416.html

Муниципалитеты Грузии получат дополнительное финансирование на госпроекты

Муниципалитеты Грузии получат дополнительное финансирование на госпроекты

Sputnik Грузия

В госбюджете на 2024 год государство выделило автономным республикам и муниципалитетам Грузии 555,8 миллиона лари 07.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-07T16:21+0400

2024-11-07T16:21+0400

2024-11-07T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Правительство выделило 14,3 миллиона лари на реализацию госпрограмм в восьми муниципалитетах Грузии, говорится в распоряжении правительства Грузии. Согласно распоряжению, в целях беспрепятственного финансирования мер, предусмотренных бюджетом на 2024 год, Министерство финансов страны выделит эту сумму в виде временной финансовой помощи муниципалитетам. Кутаиси получит до 4 млн лари, Местия – 1,5 млн лари, Зугдиди – до 3 млн лари, Гардабани – 4 млн лари, Цаленджиха – 500 тысяч лари, Чохатаури – 300 тысяч лари, Чиатура – 500 тысяч лари, Дедоплисцкаро – 500 тысяч лари. Доходы муниципалитетов Грузии должны увеличиться – замглавы Минфина >>В целом в госбюджете на 2024 год государство выделило автономным республикам и муниципалитетам Грузии 555,8 миллиона лари. Выделение временной помощи связано с тем, что на данный момент высший законодательный орган страны не может внести поправки в госбюджет 2024 года из-за того, что новоизбранный парламент еще не начал работу. Парламентские выборы прошли в стране 26 октября. Согласно законодательству Грузии, парламент прошлого созыва не имеет право проводить заседания после выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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