https://sputnik-georgia.ru/20241107/obeschal-no-ne-podaril-agentstvo-konkurentsii-izuchilo-zhalobu-ob-obmane--klienta-v-gruzii-290777640.html

Обещал, но не подарил: Агентство конкуренции изучило жалобу об обмане клиента в Грузии

Обещал, но не подарил: Агентство конкуренции изучило жалобу об обмане клиента в Грузии

Sputnik Грузия

В стране действует закон "О защите прав потребителей", который оказывает правовую помощь гражданам в случаях недобросовестных коммерческих сделок 07.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-07T14:51+0400

2024-11-07T14:51+0400

2024-11-07T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Грузинское Агентство конкуренции и защиты прав потребителей (GCCA) изучило жалобу клиента об обмане со стороны магазина, который пообещал покупателю по акции соблазнительный подарок и кешбэк, но обещания не сдержал.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Речь идет об инциденте в компании "Икомерс Джорджия 2023". Покупатель приобрел у продавца товар, к которому по условиям акции прилагалась сушилка для белья, а также кешбэк в размере 20% от стоимости покупки (на балансе магазина). На эту сумму покупатель приобрел мясорубку, но ни ее, ни подарка по акции в итоге не получил.В Грузии действует закон "О защите прав потребителей", который дает право любому проживающему в стране обратиться в агентство в случае недобросовестного выполнения продавцом своих обязательств. В результате изучения этой жалобы, вышеуказанной компании было предписано в течение месяца восстановить нарушенные права потребителя и привести свою торговую политику в соответствие с требованиями соответствующих статей закона. В случае невыполнения решения Агентства в установленный срок или его несвоевременного исполнения, на продавца налагается штраф, размер которого не должен превышать 2% годового оборота трейдера за предыдущий финансовый год.Сколько потребителей в Грузии пожаловались на нарушение своих прав – данные за два года>>Если же продавец повторит нарушение в течение 12 месяцев, это повлечет за собой наложение штрафа в удвоенном размере. Решение Агентства может быть обжаловано в суде.Немного статистики: за 10 месяцев 2024 года в Грузии было зарегистрировано 717 заявлений о нарушении прав потребителей. В 138 случаях подтверждено 70 нарушений прав групп потребителей. За указанный период за невыполнение обязательства, возложенного GCCA, 44 торговца были оштрафованы в 73 случаях на общую сумму 44 901 лари. В 143 случаях было заключено 121 соглашение о выполнении обязательств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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защита прав потребителей, грузия, новости, тбилиси, общество