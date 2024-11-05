https://sputnik-georgia.ru/20241105/skolko-potrebiteley-v-gruzii-pozhalovalis-na-narushenie-svoikh-prav--dannye-za-dva-goda-290749829.html

Сколько потребителей в Грузии пожаловались на нарушение своих прав – данные за два года

Сколько потребителей в Грузии пожаловались на нарушение своих прав – данные за два года

Sputnik Грузия

За отчетный период решением Агентства подтверждено 126 фактов нарушения прав группы потребителей 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T12:58+0400

2024-11-05T12:58+0400

2024-11-05T12:58+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей рассмотрело до 1,3 тысячи заявок возможного нарушения прав потребителей за два года (до 1 января 2024 года), говорится в сообщении ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов. По данным Агентства, более 80% случаев решаются в пользу пользователя. Жалобы в 70% случаев поступают от женщин, а 30% – от мужчин. Кроме того, 65% заявок, поступивших от потребителей, относятся к факту онлайн-торговли, а 35% – к случаю покупки товара на месте. По регионам лидирует Тбилиси с 82%, за ним следуют Аджария – 5%, Имерети – 5% и другие регионы. Как работает защита прав потребителей в Грузии – главная проблема сектора торговли >>За отчетный период решением Агентства подтверждено 126 фактов нарушения прав группы потребителей. Агентство в 304 случаях оформило 219 соглашений в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. Из-за невыполнения обязательства, возложенного Агентством, в 95 случаях были оштрафованы 55 торговцев на общую сумму 66 184 лари. В пользу пользователя компенсировано до 600 тысяч лари. За два года нарушения не подтвердились лишь в семи случаях. Жалобы на нарушение прав потребителей в Грузии – последние данные >>Согласно полученным данным, требование о возврате денег составило 442, о ремонте или возврате бракованного товара - 417, о восстановлении права в случае некачественного обслуживания - 119, о запрете вводящих в заблуждение деятельности - 70, о доставке товара в указанный срок - 63, о безусловном возврате товара – 59, о прочем – 125. В отчетном периоде, согласно поступившим жалобам, 70% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 14% – транспорт и складирование, 4% искусство, отдых и развлечение, 12% – прочие виды деятельности. В сентябре 2024 года Агентство конкуренции было названо победителем Всемирного банка – по направлению защиты прав пользователей, эффективного рассмотрения заявок и решения вопроса в соответствии с интересами пользователя. Рассмотрения жалоб потребителей в сфере платежей рассмотрит спецкомиссия Нацбанка >>Согласно оценкам, представленным в отчете Еврокомиссии о расширении, Грузия добивается прогресса в направлении защиты потребителей, и часть рекомендаций Еврокомиссии 2023 года выполнены. В частности, в стране существует институциональная и правовая база защиты прав потребителей, соответствующая законодательству ЕС. По оценке экспертов проекта TWINNING, финансируемого Европейским Союзом, который проходил в агентстве в течение двух лет, совместимость законодательства Грузии в направлении защиты прав потребителей с директивами, определенными соглашением об ассоциации, подписанным с ЕС увеличился с 70% до 85%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, защита прав потребителей, агентство конкуренции грузии