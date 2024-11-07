https://sputnik-georgia.ru/20241107/premer-gruzii-vystupit-na-sammite-evropeyskogo-politicheskogo-soobschestva-290783652.html
Премьер Грузии выступит на саммите Европейского политического сообщества
Премьер Грузии выступит на саммите Европейского политического сообщества
Sputnik Грузия
Главная тема обсуждения на саммите Европейского политического союза в этом году – вызовы безопасности в Европе 07.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-07T11:19+0400
2024-11-07T11:19+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе начинает свой визит в Венгрию, где вместе с лидерами стран Евросоюза примет участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который является важным форматом и механизмом сближения, заявил министр иностранных дел Илия Дарчиашвили. Пятый по счету саммит Европейского политического сообщества стартует 7 ноября в столице Венгрии Будапеште, так как Венгрия до конца 2024 года по ротации председательствует в Совете ЕС. На саммит приглашены лидеры ЕС, его стран-членов и других европейских государств. Всего запланировано участие 47 государств. "Премьер-министр Грузии начинает свой визит в Венгрию, где примет участие в заседании Европейского политического сообщества, на котором присутствуют лидеры государств-членов ЕС и стран-кандидатов, что в целом является очень важным форматом, который был создан по инициативе президента Макрона", - заявил Илия Дарчиашвили. Поддержка Грузии на пути в ЕС и общие ценности – Кобахидзе выразил благодарность Орбану>>Это один из очень интересных механизмов для того, чтобы политически ассоциированные с Евросоюзом страны сблизились еще больше, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Главной темой обсуждения на пятом саммите Европейского политического сообщества являются вызовы безопасности в Европе. Как ранее сообщили в пресс-службе грузинского правительства, в рамках саммита предусмотрены тематические дискуссии по вопросам миграции и экономической безопасности, связям, энергетике и транспорту, информационным технологиям и глобальной торговле. Запланировано выступление премьера-министра Грузии на панельной дискуссии, главной темой которой будет экономическая безопасность и взаимосвязанность. Кобахидзе примет участие в саммите вместе с делегацией, в состав которой входят глава МИД Илия Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, а также страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдова, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, илья дарчиашвили, совет ес, эммануэль макрон, венгрия, будапешт, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, илья дарчиашвили, совет ес, эммануэль макрон, венгрия, будапешт, грузия - евросоюз, евросоюз
Премьер Грузии выступит на саммите Европейского политического сообщества
11:19 07.11.2024 (обновлено: 12:43 07.11.2024)
Главная тема обсуждения на саммите Европейского политического союза в этом году – вызовы безопасности в Европе
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе начинает свой визит в Венгрию, где вместе с лидерами стран Евросоюза примет участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который является важным форматом и механизмом сближения, заявил министр иностранных дел Илия Дарчиашвили.
Пятый по счету саммит Европейского политического сообщества стартует 7 ноября в столице Венгрии Будапеште, так как Венгрия до конца 2024 года по ротации председательствует в Совете ЕС. На саммит приглашены лидеры ЕС, его стран-членов и других европейских государств. Всего запланировано участие 47 государств.
"Премьер-министр Грузии начинает свой визит в Венгрию, где примет участие в заседании Европейского политического сообщества, на котором присутствуют лидеры государств-членов ЕС и стран-кандидатов, что в целом является очень важным форматом, который был создан по инициативе президента Макрона", - заявил Илия Дарчиашвили.
Это один из очень интересных механизмов для того, чтобы политически ассоциированные с Евросоюзом страны сблизились еще больше, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Главной темой обсуждения на пятом саммите Европейского политического сообщества являются вызовы безопасности в Европе.
Как ранее сообщили в пресс-службе грузинского правительства, в рамках саммита предусмотрены тематические дискуссии по вопросам миграции и экономической безопасности, связям, энергетике и транспорту, информационным технологиям и глобальной торговле.
Запланировано выступление премьера-министра Грузии на панельной дискуссии, главной темой которой будет экономическая безопасность и взаимосвязанность.
Кобахидзе примет участие в саммите вместе с делегацией, в состав которой входят глава МИД Илия Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, а также страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдова, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.