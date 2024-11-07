https://sputnik-georgia.ru/20241107/premer-gruzii-vystupit-na-sammite-evropeyskogo-politicheskogo-soobschestva-290783652.html

Премьер Грузии выступит на саммите Европейского политического сообщества

Премьер Грузии выступит на саммите Европейского политического сообщества

Sputnik Грузия

Главная тема обсуждения на саммите Европейского политического союза в этом году – вызовы безопасности в Европе 07.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-07T11:19+0400

2024-11-07T11:19+0400

2024-11-07T12:43+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

илья дарчиашвили

совет ес

эммануэль макрон

венгрия

будапешт

грузия - евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23860/08/238600815_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_98f8c5cb70d2d68d2859723792e82d76.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе начинает свой визит в Венгрию, где вместе с лидерами стран Евросоюза примет участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который является важным форматом и механизмом сближения, заявил министр иностранных дел Илия Дарчиашвили. Пятый по счету саммит Европейского политического сообщества стартует 7 ноября в столице Венгрии Будапеште, так как Венгрия до конца 2024 года по ротации председательствует в Совете ЕС. На саммит приглашены лидеры ЕС, его стран-членов и других европейских государств. Всего запланировано участие 47 государств. "Премьер-министр Грузии начинает свой визит в Венгрию, где примет участие в заседании Европейского политического сообщества, на котором присутствуют лидеры государств-членов ЕС и стран-кандидатов, что в целом является очень важным форматом, который был создан по инициативе президента Макрона", - заявил Илия Дарчиашвили. Поддержка Грузии на пути в ЕС и общие ценности – Кобахидзе выразил благодарность Орбану>>Это один из очень интересных механизмов для того, чтобы политически ассоциированные с Евросоюзом страны сблизились еще больше, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Главной темой обсуждения на пятом саммите Европейского политического сообщества являются вызовы безопасности в Европе. Как ранее сообщили в пресс-службе грузинского правительства, в рамках саммита предусмотрены тематические дискуссии по вопросам миграции и экономической безопасности, связям, энергетике и транспорту, информационным технологиям и глобальной торговле. Запланировано выступление премьера-министра Грузии на панельной дискуссии, главной темой которой будет экономическая безопасность и взаимосвязанность. Кобахидзе примет участие в саммите вместе с делегацией, в состав которой входят глава МИД Илия Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, а также страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдова, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

венгрия

будапешт

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, илья дарчиашвили, совет ес, эммануэль макрон, венгрия, будапешт, грузия - евросоюз, евросоюз