https://sputnik-georgia.ru/20241029/podderzhka-gruzii-na-puti-v-es-i-obschie-tsennosti---kobakhidze-vyrazil-blagodarnost-orbanu-290645167.html

Поддержка Грузии на пути в ЕС и общие ценности – Кобахидзе выразил благодарность Орбану

Поддержка Грузии на пути в ЕС и общие ценности – Кобахидзе выразил благодарность Орбану

Sputnik Грузия

Кобахидзе отметил особую роль Венгрии в том, что Грузия в 2023 году получила статус кандидата в ЕС 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T14:38+0400

2024-10-29T14:38+0400

2024-10-29T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил главу правительства Венгрии Виктора Орбана за ярую поддержку евроинтеграции Грузии и отметил общие ценности между двумя народами. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Тбилиси. Орбан был первым, кто поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на выборах и первым лидером государства, который прибыл в Грузию с официальным визитом на третий день после парламентских выборов. Он отметил особую роль Венгрии в том, что Грузия в 2023 году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз."Весь этот период Венгрия яро поддерживала Грузию на пути евроинтеграции. И Венгрия сыграла большую, особую роль при получении Грузией статуса кандидата, и за это я хочу выразить особую благодарность лично Виктору Орбану и в целом нашим венгерским друзьям, властям", – заявил Кобахидзе.Премьер Грузии выразил надежду, что Венгрия и впредь будет поддерживать Грузию. При этом он поблагодарил венгерского коллегу за то, что тот подтвердил готовность оказывать Грузии эту поддержку. Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>Кобахидзе отметил, что грузинский и венгерский народы традиционно связывают дружеские отношения, и грузинская сторона придает особое значение дальнейшему развитию и углублению этих отношений."Также хочу подчеркнуть, что нас связывают друг с другом общие ценности. Мы, конечно, особо приветствуем усилия властей Венгрии по защите своей национальной идентичности, ценностей, в том числе христианских ценностей... У нас именно такие же ценности и мы боремся за те же ценности", – сказал Кобахидзе.Кроме того, премьер Грузии отметил важность дальнейшего развития торгово-экономических отношений между странами в разных сферах. Он отметил подписание соглашения о сотрудничестве в сфере инвестиций.Особым приоритетом премьер Грузии назвал сотрудничество с Венгрией в сфере туризма. Премьер также отметил, что Грузия и Венгрия совместно работают над важными проектами. "Здесь особо нужно отметить проект черноморского кабеля электропередачи и проект кабеля передачи Интернета, в которых наши две страны участвуют вместе с партнерскими странами. Естественно, осуществлению таких проектов и в будущем будет уделено очень большое внимание", – заявил Кобахидзе.Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Высоковольтный кабель планируется проложить по дну Черного моря.По его словам, на встрече с Орбаном тет-а-тет и в расширенном формате обсуждались все аспекты сотрудничества между Грузией и Венгрией.Рост экономики, привлечение инвестиций – премьер Грузии озвучил амбициозные планы>>"Мы, конечно, довольны нынешним сотрудничеством, данностью, которую мы имеем сегодня, но есть очень большой потенциал углубления сотрудничества, и мы сделаем все, чтобы максимально освоить этот ресурс в будущем", – сказал Кобахидзе.Он поблагодарил Венгрию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Кобахидзе выразил особую благодарность Орбану за визит в Грузию, отметив, что это является "очень хорошим проявлением отношения к Грузии и очень хорошим проявлением поддержки".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, виктор орбан, венгрия, ираклий кобахидзе, новости, европа