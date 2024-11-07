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РФ увеличила покупки грузинского вина до исторического максимума

РФ увеличила покупки грузинского вина до исторического максимума

Sputnik Грузия

Россия стала основным рынком сбыта грузинского вина с долей в 68,5%. 07.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-07T09:01+0400

2024-11-07T09:01+0400

2024-11-07T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Грузия за девять месяцев 2024 года поставила в Россию максимальный за всю историю объем вина, пишет РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По показателям января-сентября 2024 года поставки вина из Грузии в Россию выросли на 14% к аналогичному периоду прошлого года – до 146,9 миллиона долларов. Это самый большой объем продаж за все время публикации статистики с 2009 года. При этом Россия за данный период стала основным рынком сбыта грузинского вина с долей в 68,5%. Следом в первой пятерке покупателей с большим отрывом расположились Польша (11,2 миллиона долларов, или 5,2%), Украина (8,8 миллиона, 4,1%), Казахстан (8,1 миллиона, 3,8%) и Китай (6,6 миллиона, 3,1%). Кроме вина, Грузия также нарастила поставки в Россию крепкого алкоголя – в 2,7 раза, до 110 миллионов долларов. Больше всего экспортировались коньяк (107 миллионов долларов), виски (2,6 миллиона долларов) и водка (442 тысячи долларов). Сколько Грузия заработала на экспорте вина?>>Также вырос экспорт в Россию грузинской минеральной и газированной воды – на 25,7%, до 61 миллиона долларов, а также минеральной и газированной воды с добавлением сахара и других подсластителей – на 2,8%, до 49,2 миллиона. В целом за девять месяцев Москва купила у Тбилиси различных напитков на 367,5 миллиона долларов – в 14 раза больше, чем за тот же период прошлого года, и на 2,3% больше, чем за весь 2023 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, экономика, грузия, грузинское вино, вино и виноделие грузии