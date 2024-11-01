https://sputnik-georgia.ru/20241101/skolko-gruziya-zarabotala-na-eksporte-vina-290695716.html

Сколько Грузия заработала на экспорте вина?

Сколько Грузия заработала на экспорте вина?

Sputnik Грузия

Уже многие годы Россия остается главным покупателем грузинского вина 01.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-01T10:52+0400

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2024-11-01T10:52+0400

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вино и виноделие грузии

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Доходы от экспорта грузинского вина за девять месяцев 2024 года составили 214,5 миллиона долларов, на 11% больше, чем в январе-сентябре 2023 года, говорится в отчете Национального агентства развития вина. По информации Агентства, за отчетный период Грузия вывезла 73,6 миллиона литров грузинского вина в 68 стран мира. Объемы экспорта на 9% превысили показатели за три квартала 2023 года. Рост экспорта зафиксирован в Польшу – на 12% (4,5 млн литров), Германию – 30% (1 млн литров), США – 66% (994 тысячи литров), Литву – 3% (480 тысяч литров), Великобританию – 19% (245 тысяч литров), Турцию – 44% (334 тысячи литров), Канаду – 16% (154 тысячи литров), Южную Корею – 50% (68,5 тысячи литров) и т.д. Доходы от экспорта вина достигнут полумиллиарда долларов – спикер парламента Грузии >>Кроме того, в 55 стран мира было экспортировано 36,3 млн литров алкогольной продукции, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 65%. Доходы от экспорта алкогольной продукции достигли 210 млн долларов (рост – 61%). Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегически экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 14 миллионов лари в 2023 году. В 2024 году планируется потратить уже 16 миллионов. Ртвели 2024: грузинские фермеры установили рекорд по сдаче винограда>>По данным за 2023 год, вино занимало третью строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Уже многие годы Россия остается главным покупателем грузинского вина. Согласно данным "Сакстата", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии