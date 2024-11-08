https://sputnik-georgia.ru/20241108/na-okraine-tbilisi-zafiksirovan-sluchay-beshenstva--agentstvo-prodovolstviya-ischet-kontakty-290803343.html

На окраине Тбилиси зафиксирован случай бешенства – Агентство продовольствия ищет контакты

На окраине Тбилиси зафиксирован случай бешенства – Агентство продовольствия ищет контакты

Sputnik Грузия

В результате проведенных исследований выявлены шесть человек, контактировавших с больным животным 08.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-08T19:41+0400

2024-11-08T19:41+0400

2024-11-08T20:18+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии ищет людей, контактировавшей с собакой в районе улицы Чичинадзе в окраинном районе Тбилиси – "Африке", говорится в сообщении ведомства. Собака была бездомной, и ее доставили в муниципальный приют для животных Агентства по мониторингу животных мэрии Тбилиси. Исследования подтвердили бешенство, и ветеринарные инспекторы Тбилисской городской службы Агентства немедленно провели предусмотренные законодательством мероприятия и выявили животных, контактировавших с собакой, больной бешенством, которые были переданы в муниципальный приют с целью надзора со стороны Агентства по мониторингу животных. Два случая бешенства зафиксировали в Восточной Грузии – какова ситуация в Кахети >>В результате проведенных исследований выявлены шесть человек, контактировавших с больным животным, которые уже обратились в медицинское учреждение. По словам местных жителей, с больным животным контактировали еще несколько человек, личности которых неизвестны. К их поиску подключили правоохранителей. Национальное продовольственное агентство призывает лиц, контактировавших с больным животным, сообщить об этом и немедленно провести вакцинацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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