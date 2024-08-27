https://sputnik-georgia.ru/20240827/dva-sluchaya-beshenstva-zafiksirovali-v-vostochnoy-gruzii--kakova-situatsiya-v-kakheti-289609693.html

Два случая бешенства зафиксировали в Восточной Грузии – какова ситуация в Кахети

Два случая бешенства зафиксировали в Восточной Грузии – какова ситуация в Кахети

Sputnik Грузия

В целях профилактики в Гурджаанском районе от бешенства было привито 770 животных 27.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-27T21:08+0400

2024-08-27T21:08+0400

2024-08-27T21:08+0400

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кахети

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Два случая бешенства были зафиксированы в этом году в Гурджаанском муниципалитете (регион Кахети), один из них – 8 августа, сообщили в Национальном агентстве продовольствия Грузии. Бешенство – смертельное заболевание, которое передается через слюну зараженного животного. Смертность без прохождения курса вакцинации составляет 100%. В целях профилактики в Гурджаанском районе от бешенства было привито 770 животных, проведена дезинфекция, ведется систематический контроль за здоровьем животных. Информация о текущей ситуации была направлена в Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, а также соответствующую службу здравоохранения местного муниципалитета. Карантин из-за бешенства объявили в районе Западной Грузии >>В этом году по состоянию на сегодняшний день по всей стране от бешенства привито 185 тысяч домашних животных (собак, кошек), в том числе в Кахети – 27,3 тысячи. Вакцинация, проводимая агентством, бесплатна и продолжится в течение всего года. Национальное агентство продовольствия обеспечивает бесплатную вакцинацию против бешенства по всей стране с 2013 года. По запросу физического или юридического лица (в том числе приюта для животных) агентство предоставляет бесплатное лабораторное исследование патологического материала. Как в Тбилиси будут бороться с проблемой бездомных животных – ответ мэра>>В целях профилактики ежегодно агентство вакцинирует 300 тысяч собак и кошек, в результате чего по сравнению с 2012 годом случаи заболевания бешенством у животных снизились на 80%. Всемирная организация здоровья животных (WOAH) положительно оценила меры по борьбе с бешенством, реализуемые агентством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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