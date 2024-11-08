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Неделя спортивного ориентирования проходит в Тбилиси
Неделя спортивного ориентирования проходит в Тбилиси
Sputnik Грузия
Турнир продлится четыре дня, до 10 ноября, и охватит несколько локаций Тбилиси 08.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-08T16:51+0400
2024-11-08T16:51+0400
2024-11-08T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Международная неделя спортивного ориентирования с участием до 200 представителей из 15 стран проходит в грузинской столице Тбилиси, говорится на сайте организации "Спорт для развития – Грузия" (Sport for Development – Georgia ), которая является организатором мероприятия. Спортивное ориентирование – уникальный вид спорта, в котором участники, при наличии соответствующей карты и компаса, ищут отмеченные посты на определенной территории. Цель участника — добраться до всех постов в кратчайшие сроки в заданной последовательности. Турнир продлится четыре дня, до 10 ноября, и охватит несколько локаций Тбилиси. Зарегистрированным участникам выдали номерные знаки 5 ноября. 6 ноября они уже приступили к заданию на территории близ парка Рике и Старого Тбилиси. 7 ноября – задание в парке Мзиури и на территории близ проспекта Чавчавадзе. 8 ноября у участников выходной, и для них проводятся экскурсии по столице.Уже 9 ноября турнир переместится в Дендрологический парк, а 10 ноября – в лес Джикиа и на дачную территорию. Спортивное ориентирование признано Международным олимпийским комитетом и имеет несколько миллионов последователей по всему миру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, международный олимпийский комитет, тбилиси
спорт, грузия, новости, международный олимпийский комитет, тбилиси
Неделя спортивного ориентирования проходит в Тбилиси
Турнир продлится четыре дня, до 10 ноября, и охватит несколько локаций Тбилиси
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Международная неделя спортивного ориентирования с участием до 200 представителей из 15 стран проходит в грузинской столице Тбилиси, говорится на сайте организации "Спорт для развития – Грузия" (Sport for Development – Georgia ), которая является организатором мероприятия.
Спортивное ориентирование – уникальный вид спорта, в котором участники, при наличии соответствующей карты и компаса, ищут отмеченные посты на определенной территории. Цель участника — добраться до всех постов в кратчайшие сроки в заданной последовательности.
"Этим мероприятием мы поддерживаем развитие спортивного туризма, и фонд всегда будет стремиться к популяризации спорта, формированию здорового образа жизни и развитию спортивного туризма в нашей стране", - заявил президент международного фонда спорта, туризма и молодежи Тариел Хачикашвили в эфире "Рустави 2".
Турнир продлится четыре дня, до 10 ноября, и охватит несколько локаций Тбилиси.
Зарегистрированным участникам выдали номерные знаки 5 ноября. 6 ноября они уже приступили к заданию на территории близ парка Рике и Старого Тбилиси. 7 ноября – задание в парке Мзиури и на территории близ проспекта Чавчавадзе. 8 ноября у участников выходной, и для них проводятся экскурсии по столице.
Уже 9 ноября турнир переместится в Дендрологический парк, а 10 ноября – в лес Джикиа и на дачную территорию.
Спортивное ориентирование признано Международным олимпийским комитетом и имеет несколько миллионов последователей по всему миру.