https://sputnik-georgia.ru/20241108/nedelya-sportivnogo-orientirovaniya-prokhodit-v-tbilisi-290800299.html

Неделя спортивного ориентирования проходит в Тбилиси

Неделя спортивного ориентирования проходит в Тбилиси

Sputnik Грузия

Турнир продлится четыре дня, до 10 ноября, и охватит несколько локаций Тбилиси 08.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-08T16:51+0400

2024-11-08T16:51+0400

2024-11-08T16:51+0400

спорт

грузия

новости

международный олимпийский комитет

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/08/290800129_0:167:2961:1833_1920x0_80_0_0_466c7321ab114ba5c18e3caacba4708c.jpg

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Международная неделя спортивного ориентирования с участием до 200 представителей из 15 стран проходит в грузинской столице Тбилиси, говорится на сайте организации "Спорт для развития – Грузия" (Sport for Development – Georgia ), которая является организатором мероприятия. Спортивное ориентирование – уникальный вид спорта, в котором участники, при наличии соответствующей карты и компаса, ищут отмеченные посты на определенной территории. Цель участника — добраться до всех постов в кратчайшие сроки в заданной последовательности. Турнир продлится четыре дня, до 10 ноября, и охватит несколько локаций Тбилиси. Зарегистрированным участникам выдали номерные знаки 5 ноября. 6 ноября они уже приступили к заданию на территории близ парка Рике и Старого Тбилиси. 7 ноября – задание в парке Мзиури и на территории близ проспекта Чавчавадзе. 8 ноября у участников выходной, и для них проводятся экскурсии по столице.Уже 9 ноября турнир переместится в Дендрологический парк, а 10 ноября – в лес Джикиа и на дачную территорию. Спортивное ориентирование признано Международным олимпийским комитетом и имеет несколько миллионов последователей по всему миру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, международный олимпийский комитет, тбилиси