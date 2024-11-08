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Нацбанк спас население Грузии от обеднения - Турнава
Нацбанк спас население Грузии от обеднения - Турнава
Sputnik Грузия
Если бы Нацбанк не продал валюту, лари бы резко обесценился, что повлекло бы за собой обеднение населения и бизнеса, сказала Турнава 08.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-08T23:26+0400
2024-11-08T23:26+0400
2024-11-09T00:09+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Резкое сокращение валютных резервов Грузии вызвано мерами Национального банка по предотвращению обесценивания лари, к чему мог привести высокий спрос на доллар из-за искусственного ажиотажа перед парламентскими выборами, заявила и.о. президента Нацбанка Натия Турнава.За октябрь международные резервы Нацбанка снизились на 627,5 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями Нацбанка Грузии на валютном рынке, в том числе с продажей 382,1 миллиона долларов на аукционах. По ее словам, если бы Нацбанк не продал валюту, лари бы резко обесценился, что повлекло бы за собой обеднение населения и бизнеса, а также пошатнуло бы доверие к лари, которое создавалось с таким трудом. Вернуть доверие к грузинской национальной валюте было бы гораздо сложнее. "По состоянию на 8 ноября с начала года мы имеем чистый объем продаж валюты в размере 540 миллионов долларов, но поскольку ажиотаж прошел и давление на рынок снято, к концу года дефицит будет сокращен и резервы начнут восстанавливаться. Конечно, полностью устранить это до конца года мы не сможем, но ситуация позволяет нам начать закупки", - заявила Турнава. Правительство одобряет политику Нацбанка по стабилизации валютного рынка Грузии >>Международные резервы на 31 октября 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,1 миллиарда долларов, что является минимальным значением с июня 2022 года, говорится на сайте регулятора. За январь-сентября 2024 года международные резервы Национального банка Грузии снизились на 924,7 миллиона лари, Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии, курс доллара, колебание курса лари
экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии, курс доллара, колебание курса лари
Нацбанк спас население Грузии от обеднения - Турнава
23:26 08.11.2024 (обновлено: 00:09 09.11.2024)
Если бы Нацбанк не продал валюту, лари бы резко обесценился, что повлекло бы за собой обеднение населения и бизнеса, сказала Турнава
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Резкое сокращение валютных резервов Грузии вызвано мерами Национального банка по предотвращению обесценивания лари, к чему мог привести высокий спрос на доллар из-за искусственного ажиотажа перед парламентскими выборами, заявила и.о. президента Нацбанка Натия Турнава.
За октябрь международные резервы Нацбанка снизились на 627,5 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями Нацбанка Грузии на валютном рынке, в том числе с продажей 382,1 миллиона долларов на аукционах.
"В предвыборный период, в том числе из-за искусственно созданного ажиотажа, естественно, ухудшились ожидания. У участников рынка возникло ощущение некоторой непрогнозируемости, поэтому возник ажиотажный спрос на доллар, и в это время, тем более что это не имеет экономических причин, мы обязаны погасить эти волнения", - сказала Турнава.
По ее словам, если бы Нацбанк не продал валюту, лари бы резко обесценился, что повлекло бы за собой обеднение населения и бизнеса, а также пошатнуло бы доверие к лари, которое создавалось с таким трудом. Вернуть доверие к грузинской национальной валюте было бы гораздо сложнее.
"По состоянию на 8 ноября с начала года мы имеем чистый объем продаж валюты в размере 540 миллионов долларов, но поскольку ажиотаж прошел и давление на рынок снято, к концу года дефицит будет сокращен и резервы начнут восстанавливаться. Конечно, полностью устранить это до конца года мы не сможем, но ситуация позволяет нам начать закупки", - заявила Турнава.
Международные резервы на 31 октября 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,1 миллиарда долларов, что является минимальным значением с июня 2022 года, говорится на сайте регулятора.
За январь-сентября 2024 года международные резервы Национального банка Грузии снизились на 924,7 миллиона лари,
Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов.