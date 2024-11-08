Премьер Грузии на саммите европейских лидеров в Будапеште - встречи и выступления
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште
© Сourtesy of Georgian Government
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На встрече с президентом Евросовета Кобахидзе заявил о важности справедливого подхода к Грузии со стороны партнеров
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял участие в пятом саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, в рамках которого провел встречи с несколькими европейскими лидерами и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
На саммите в Венгрии собрались президенты и главы правительств 42 стран, в том числе 24 стран ЕС, а также Грузии, Армении, Турции, Украины, Великобритании, Швейцарии и других стран.
"Саммит был интересным. У меня была возможность выступить как на тематической встрече, где речь шла о вопросах экономической безопасности, так и на заключительной пленарной сессии, где я говорил как непосредственно о текущих процессах в Грузии, так и об отношениях Грузия-Евросоюз", - сказал Кобахидзе журналистам.
Отношения Грузии с Евросоюзом обсуждались в том числе на встречах с европейскими лидерами.
"Естественно, мы и этими форматами воспользовались для того, чтобы максимально донести наши посылы до наших партнеров", - заявил Кобахидзе.
По данным пресс-службы правительства, Кобахидзе на встрече с Шарлем Мишелем отметил, что правительство Грузии проявляет верность евроинтеграции и что в этом процессе особое значение имеет поддержка и справедливые подходы со стороны партнеров.
"Разговор также коснулся текущих событий в Грузии. Глава правительства еще раз подтвердил готовность властей Грузии к открытой и искренней дискуссии", - сказано в сообщении.
© Сourtesy of Georgian GovernmentШарль Мишель и Ираклий Кобахидзе
Шарль Мишель и Ираклий Кобахидзе
© Сourtesy of Georgian Government
Также Кобахидзе встретился с генсеком Совета Европы Аленом Берсе. На встрече разговор шел о плодотворном сотрудничестве между Грузией и Советом Европы, которое вносит значительную лепту в процесс проведения реформ на пути интеграции Грузии в Евросоюз.
Стороны также обсудили вызовы для безопасности Европы и обстановку на неподконтрольных властям Грузии территориях - в Абхазии и Цхинвальском регионе (Южная Осетия).
Бала отмечена роль Совета Европы в мирном урегулировании конфликтов и в процессе восстановления доверия, в том числе посредством гуманитарных проектов и механизмов диалога.
"Премьер-министр выразил готовность к дальнейшему углублению отношений с Советом Европы и подчеркнул важную роль организации в процессе укрепления демократии, прав человека и верховенства закона на европейском континенте", - сказано в сообщении пресс-службы правительства.
© Сourtesy of Georgian GovernmentАлен Берсе
Ален Берсе
© Сourtesy of Georgian Government
На встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо была отмечена позитивная динамика развития двусторонних отношений в разных сферах и была выражена готовность дальнейшего углубления партнерства.
Стороны говорили о потенциале торгово-экономического сотрудничества и способствовании туризму.
Кобахидзе поблагодарил коллегу из Словакии за твердую поддержку процесса интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.
"Глава правительства отметил, что европейская интеграция является одним из главнейших приоритетов внешней политики страны и в этом процессе поддержке партнеров придается особое значение", - сказано в сообщении пресс-службы.
Фицо поздравил Кобахидзе с победой правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 26 октября, а Кобахидзе в свою очередь пригласил его в Грузию.
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе и Роберт Фицо
Ираклий Кобахидзе и Роберт Фицо
© Сourtesy of Georgian Government
В рамках саммита Кобахидзе также встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.
"Мы подчеркнули нашу готовность к дальнейшему укреплению связей между Сербией и Грузией и подчеркнули важность улучшения двусторонних отношений и сотрудничества на европейском пути", - написал Вучичем в соцсети после встречи.
Стороны обменялись мнениями касательно экономики, безопасности и энергетики, а также отметили, что мир и стабильность в регионе имеют ключевое значение для европейского континента.