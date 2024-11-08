https://sputnik-georgia.ru/20241108/rassmotrenie-zhalob-nablyudateley-na-vyborakh-v-parlament-gruzii-zaversheno--dannye-tsik-290802435.html

Рассмотрение жалоб наблюдателей на выборах в парламент Грузии завершено – данные ЦИК

Рассмотрение жалоб наблюдателей на выборах в парламент Грузии завершено – данные ЦИК

Sputnik Грузия

Всего в день голосования поступила 1 201 жалоба, которые подали наблюдатели от НПО и партий 08.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-08T18:24+0400

2024-11-08T18:24+0400

2024-11-08T18:51+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Рассмотрение жалоб, поступивших в суды и окружные комиссии по поводу парламентских выборов в Грузии 26 октября, завершено, заявил глава юридического департамента ЦИК Грузии Георгий Сантуриани. Всего в день голосования поступила 1 201 жалоба, которые подали наблюдатели от НПО и партий. "Как в избирательной администрации, так и в общих судах фактически рассмотрение избирательных споров полностью завершено", - заявил Сантуриани. По его словам, еще 151 жалоба касалась получения ответов или принятия мер со стороны ЦИК. "Из поступивших 1201 жалобы 167 жалоб были удовлетворены или удовлетворены частично, 917 – не удовлетворены, 107 жалоб остались не рассмотренными, что составляет 8,9% от общего количества поданных жалоб", - сказал Сантуриани. По его словам, на рассмотрении находится 10 жалоб, которые не касаются результатов голосования либо не имеют прямого отношения к результатам и касаются составления протокола об административном правонарушении. Он отметил, что на основании жалоб 290 членов участковых избирательных комиссий были привлечены к дисциплинарной ответственности, а результаты 12 переносных урн для голосования были аннулированы по их собственной инициативе. ЦИК Грузии признал ошибку в гендерной статистике избирателей только на 11 участках >>Также по собственной инициативе были пересчитаны результаты 12 участковых избирательных комиссий, в отношении части из которых также были поданы соответствующие жалобы. В целом были пересчитаны по основаниям, предусмотренным законом, результаты 427 участковых избирательных комиссий, но результаты пересчета не внесли существенных изменений в окончательные результаты. При этом он отметил, что по поводу нарушения существующих правил агитации или использования административного ресурса было подано 114 жалоб, из которых 65 связаны с агитацией через социальные сети. Он также отметил, что рассмотрение дел в судах уже завершено. При этом он не назвал число исков, поданных в суд. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Голосование состоялось 26 октября. Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта". Прошедшие в парламент три оппозиционные объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о фальсификации. Всего в выборах участвовали 18 избирательных субъектов. Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов. Между тем, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, специальная следственная служба, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024