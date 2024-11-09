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Банковское дело является основой всего в современной Грузии – спикер парламента
Банковское дело является основой всего в современной Грузии – спикер парламента
Sputnik Грузия
В сложной геополитической ситуации Нацбанку Грузии удалось успешно сохранить стабильность лари и финансовую стабильность, заявил Папуашвили 09.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-09T17:17+0400
2024-11-09T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя – Sputnik. Банковское дело в Грузии составляет основу экономического роста и благосостояния страны, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, поздравляя общественность с Днем банкира.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>День банкира был учрежден в Грузии в 2001 году и отмечается 8 ноября – в день появления первого в стране "Дворянского земельного банка", основанного Ильей Чавчавадзе в 1913 году. Как отметил глава парламента, банковский и финансовый сектор является одной из важнейших опор грузинской экономики, и от мелкого предпринимателя до крупного предприятия, от фермера в сельской местности до студента в городе – каждому дана возможность реализовать свои цели и получить помощь в решении существующих задач. По его словам, в сложной геополитической ситуации Нацбанку удалось успешно сохранить стабильность лари и финансовую стабильность. По словам Шалвы Папуашвили, в результате успешного развития банковского и финансового сектора за прошедшие годы Грузия стала важным финансовым центром региона. Нацбанк спас население Грузии от обеднения – Турнава>>"Мы наблюдаем большой прогресс во внедрении современных банковских технологий, обслуживании клиентов и развитии нормативной базы. В результате неустанной работы наших банкиров Грузия стала динамичным и успешным финансовым центром региона", - сказал он. При этом Папуашвили отметил, что парламент продолжит поддерживать развитие банковской системы страны. В Грузии на сегодняшний день функционирует 17 коммерческих банков. Самыми крупными считаются "Банк Грузии", "ТВС" и Liberty Bank. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"банк грузии", национальный банк грузии, шалва папуашвили, илья чавчавадзе, liberty bank, тбилиси, грузия, экономика, новости
"банк грузии", национальный банк грузии, шалва папуашвили, илья чавчавадзе, liberty bank, тбилиси, грузия, экономика, новости
Банковское дело является основой всего в современной Грузии – спикер парламента
В сложной геополитической ситуации Нацбанку Грузии удалось успешно сохранить стабильность лари и финансовую стабильность, заявил Папуашвили
ТБИЛИСИ, 9 ноя – Sputnik. Банковское дело в Грузии составляет основу экономического роста и благосостояния страны, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, поздравляя общественность с Днем банкира.
День банкира был учрежден в Грузии в 2001 году и отмечается 8 ноября – в день появления первого в стране "Дворянского земельного банка", основанного Ильей Чавчавадзе в 1913 году.
"Банковское дело – это не только управление деньгами. Сегодня в независимой Грузии банковское дело составляет основу экономического роста, инвестиций и благосостояния", - сказал Папуашвили.
Как отметил глава парламента, банковский и финансовый сектор является одной из важнейших опор грузинской экономики, и от мелкого предпринимателя до крупного предприятия, от фермера в сельской местности до студента в городе – каждому дана возможность реализовать свои цели и получить помощь в решении существующих задач.
"Мы должны рассматривать здоровую банковскую систему как одну из необходимых составляющих не только экономики, но и нацбезопасности. В этой связи хотел бы обратить внимание на особую роль Нацбанка в поддержании стабильной финансовой среды в нашей стране. Национальный банк – это гораздо больше, чем просто финансовое учреждение. Он вносит большой вклад в обеспечение нацбезопасности", - отметил он.
По его словам, в сложной геополитической ситуации Нацбанку удалось успешно сохранить стабильность лари и финансовую стабильность.
По словам Шалвы Папуашвили, в результате успешного развития банковского и финансового сектора за прошедшие годы Грузия стала важным финансовым центром региона.
"Мы наблюдаем большой прогресс во внедрении современных банковских технологий, обслуживании клиентов и развитии нормативной базы. В результате неустанной работы наших банкиров Грузия стала динамичным и успешным финансовым центром региона", - сказал он.
При этом Папуашвили отметил, что парламент продолжит поддерживать развитие банковской системы страны.
"Парламент продолжит продвигать такую политику, которая будет ориентирована на дальнейшее развитие банковско-финансового сектора и обеспечит доступ к финансовым услугам для всех граждан", - сказал Папуашвили.
В Грузии на сегодняшний день функционирует 17 коммерческих банков. Самыми крупными считаются "Банк Грузии", "ТВС" и Liberty Bank.