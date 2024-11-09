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Банковское дело является основой всего в современной Грузии – спикер парламента

Банковское дело является основой всего в современной Грузии – спикер парламента

Sputnik Грузия

В сложной геополитической ситуации Нацбанку Грузии удалось успешно сохранить стабильность лари и финансовую стабильность, заявил Папуашвили 09.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-09T17:17+0400

2024-11-09T17:17+0400

2024-11-09T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя – Sputnik. Банковское дело в Грузии составляет основу экономического роста и благосостояния страны, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, поздравляя общественность с Днем банкира.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>День банкира был учрежден в Грузии в 2001 году и отмечается 8 ноября – в день появления первого в стране "Дворянского земельного банка", основанного Ильей Чавчавадзе в 1913 году. Как отметил глава парламента, банковский и финансовый сектор является одной из важнейших опор грузинской экономики, и от мелкого предпринимателя до крупного предприятия, от фермера в сельской местности до студента в городе – каждому дана возможность реализовать свои цели и получить помощь в решении существующих задач. По его словам, в сложной геополитической ситуации Нацбанку удалось успешно сохранить стабильность лари и финансовую стабильность. По словам Шалвы Папуашвили, в результате успешного развития банковского и финансового сектора за прошедшие годы Грузия стала важным финансовым центром региона. Нацбанк спас население Грузии от обеднения – Турнава>>"Мы наблюдаем большой прогресс во внедрении современных банковских технологий, обслуживании клиентов и развитии нормативной базы. В результате неустанной работы наших банкиров Грузия стала динамичным и успешным финансовым центром региона", - сказал он. При этом Папуашвили отметил, что парламент продолжит поддерживать развитие банковской системы страны. В Грузии на сегодняшний день функционирует 17 коммерческих банков. Самыми крупными считаются "Банк Грузии", "ТВС" и Liberty Bank. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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"банк грузии", национальный банк грузии, шалва папуашвили, илья чавчавадзе, liberty bank, тбилиси, грузия, экономика, новости