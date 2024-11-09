https://sputnik-georgia.ru/20241109/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-290808704.html

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

Sputnik Грузия

Понижение индекса за месяц в основном произошло за счет снижения зарплат рабочих на 4,2% 09.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-09T09:01+0400

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2024-11-09T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за сентябрь 2024 года снизился на 0,4% по сравнению с августом 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, понижение индекса за месяц в основном произошло за счет снижения зарплат рабочих на 4,2%.В сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года индекс стоимости строительства вырос на 5,8%, что было вызвано ростом зарплаты на 20,3%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"