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Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Sputnik Грузия
Понижение индекса за месяц в основном произошло за счет снижения зарплат рабочих на 4,2% 09.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-09T09:01+0400
2024-11-09T09:01+0400
2024-11-09T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за сентябрь 2024 года снизился на 0,4% по сравнению с августом 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, понижение индекса за месяц в основном произошло за счет снижения зарплат рабочих на 4,2%.В сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года индекс стоимости строительства вырос на 5,8%, что было вызвано ростом зарплаты на 20,3%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Понижение индекса за месяц в основном произошло за счет снижения зарплат рабочих на 4,2%
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за сентябрь 2024 года снизился на 0,4% по сравнению с августом 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, понижение индекса за месяц в основном произошло за счет снижения зарплат рабочих на 4,2%.
В сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года индекс стоимости строительства вырос на 5,8%, что было вызвано ростом зарплаты на 20,3%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.