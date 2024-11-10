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Басилашвили начал с победы квалификацию на теннисный турнир в японском Кобе
Басилашвили начал с победы квалификацию на теннисный турнир в японском Кобе
Sputnik Грузия
Басилашвили нужно выиграть еще один матч, чтобы попасть в основную сетку турнира в Кобе 10.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-10T14:11+0400
2024-11-10T14:11+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили начал с победы отборочный этап турнира Сhallenger в японском Кобе. В полуфинале отборочного этапа 32-летний грузинский теннисист в двух сетах обыграл южноафриканца Филиппа Хеннинга – 6:3, 6:4. Басилашвили нужно выиграть еще один матч, чтобы попасть в основную сетку турнира в Кобе, его соперником в финале отборочного этапа станет японец Хироки Мория, которого он обыграл две недели назад в Сеуле. Призовой фонд турнира в Кобе – 113 тысяч долларов. Грузинский теннисист стал победителем турнира ATP Challenger в Сеуле &gt;&gt;В настоящее время Басилашвили находится на 215 месте в рейтинге профессиональных теннисистов-мужчин. Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт в октябре. Лучшим результатом Басилашвили стало 16 место в мировом рейтинге, он выиграл пять турниров ATP.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах

Басилашвили начал с победы квалификацию на теннисный турнир в японском Кобе

14:11 10.11.2024
© AFP 2024 / GLYN KIRKНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2024
© AFP 2024 / GLYN KIRK
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Басилашвили нужно выиграть еще один матч, чтобы попасть в основную сетку турнира в Кобе
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили начал с победы отборочный этап турнира Сhallenger в японском Кобе.
В полуфинале отборочного этапа 32-летний грузинский теннисист в двух сетах обыграл южноафриканца Филиппа Хеннинга – 6:3, 6:4.
Басилашвили нужно выиграть еще один матч, чтобы попасть в основную сетку турнира в Кобе, его соперником в финале отборочного этапа станет японец Хироки Мория, которого он обыграл две недели назад в Сеуле.
Призовой фонд турнира в Кобе – 113 тысяч долларов.
Грузинский теннисист стал победителем турнира ATP Challenger в Сеуле >>
В настоящее время Басилашвили находится на 215 месте в рейтинге профессиональных теннисистов-мужчин.
Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт в октябре.
Лучшим результатом Басилашвили стало 16 место в мировом рейтинге, он выиграл пять турниров ATP.
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