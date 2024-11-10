https://sputnik-georgia.ru/20241110/chislo-podavshikh-imuschestvennuyu-deklaratsiyu-v-gruzii-vyroslo-290808848.html

Число подавших имущественную декларацию в Грузии выросло

Число подавших имущественную декларацию в Грузии выросло

Sputnik Грузия

В среднем на одну декларацию приходится налог в размере 237 лари, в 2023 году средний налог составлял 230 лари 10.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-10T09:01+0400

2024-11-10T09:01+0400

2024-11-10T09:01+0400

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служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Число физических лиц, подавших имущественную декларацию в 2024 году, выросло на 9,5% по сравнению с 2023 годом и составило около 402 тысяч, сообщила Служба доходов Грузии. Физические лица, проживающие в Грузии, с доходом семьи более 40 тысяч лари, до 1 ноября 2024 года представили имущественные декларации. Теперь до 15 ноября им необходимо оплатить налог на имущество: землю, дом, квартиру или автомобиль. По данным Службы доходов, общая сумма налога для таких лиц составит 95,5 миллиона лари, что на 17% выше аналогичного показателя 2023 года. В среднем на одну декларацию приходится налог в размере 237 лари, в 2023 году средний налог составлял 230 лари. Жители Грузии должны представить имущественные декларации до 1 ноября >>В декларации указывается наличие земли до 1 апреля 2024 года и недвижимое имущество за 2023 год, а также наличие яхт, автомобилей, вертолетов или самолетов. Налог начисляется по ставке на 31 декабря 2023 года, а на землю – на 1 апреля 2024 года, и зависит от дохода до 100 тысяч лари и свыше 100 тысяч лари в год. При этом доходом считается любой доход и прибыль, полученная семьей за год, в том числе от бизнеса, перечисления и зарплата. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 ноября составляет 2,7247 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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грузия, экономика, новости, служба доходов министерства финансов грузии