https://sputnik-georgia.ru/20241110/gol-davitashvili-za-sent-eten-priznan-luchshim-golom-ligi-1-po-itogam-oktyabrya-290809958.html

Гол Давиташвили за "Сент-Этьен" признан лучшим голом Лиги 1 по итогам октября

Гол Давиташвили за "Сент-Этьен" признан лучшим голом Лиги 1 по итогам октября

Sputnik Грузия

Отменная игра грузинского футболиста отразилась и на его рыночной стоимости 10.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-10T10:06+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Гол грузинского вингера французского "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Осера" был признан лучшим голом Лиги 1 по итогам октября. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Сент-Этьен" 6 октября обыграл "Осер" со счетом 3:1 в седьмом туре чемпионата Франции благодаря впечатляющей игре Давиташвили. Все три гола за "Сент-Этьен" забил 23-летний легионер и стал первым грузинским игроком, оформившим хет-трик в Лиге 1. Аналитический портал Whoscored по итогам встречи поставил Давиташвили за игру высшую оценку (10 баллов по 10-балльной системе), что является большой редкостью. С этим показателем Давиташвили оказался единственным игроком пяти ведущих лиг Европы (топ-5), набравшим 10 очков. Отменная игра грузинского футболиста отразилась и на его рыночной стоимости. Согласно немецкому интернет-порталу Transfermarkt, стоимость Давиташвили увеличилась на 2 млн и достигла 5 млн евро. В воскресенье, 10 ноября, "Сент-Этьен" Зурико Давиташвили встретится с "Лионом" Жоржа Микаутадзе в рамках 11 тура чемпионата Франции. Неделя спортивного ориентирования проходит в Тбилиси>>После десяти туров "Сент-Этьен" занимает 16 место, а "Лион" – шестое место в турнирной таблице. На счету Давиташвили к этому моменту пять голов и две результативные передачи. Давиташвили перешел в "Сент-Этьен" из "Бордо" вскоре после того, как сборная Грузии завершила свое выступление на чемпионате Европы в Германии 10 июля. Контракт с клубом рассчитан на четыре года. Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, франция, тбилиси, европа, новости, зурико давиташвили, уефа, футбол