https://sputnik-georgia.ru/20241110/gruzinskie-regbisty-doma-ustupili-novoy-zelandii-v-test-matche-290822474.html
Грузинские регбисты дома уступили Новой Зеландии в тест-матче
Грузинские регбисты дома уступили Новой Зеландии в тест-матче
Sputnik Грузия
Сборная Грузии 17 ноября сыграет против Италии, а 24 ноября – с Тонго в Тбилиси 10.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-10T19:02+0400
2024-11-10T19:02+0400
2024-11-10T20:01+0400
спорт
новости
грузия
новая зеландия
регби
сборная грузии по регби
новости грузинского регби
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/0a/290822306_0:23:1381:800_1920x0_80_0_0_49c6ed7ae994e475ac303e677cec5fb1.jpg
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по регби уступила в первом ноябрьском тест-матче команде All Blacks XV, состоящей из резервных игроков сборной Новой Зеландии, со счетом 13:31 на стадионе Авчала в Тбилиси. Боржгалоснеби активно играли на половине поля соперника и добились результата. На 9 минуте Вано Каркадзе открыл счет, Лука Маткава точно реализовал попытку и Грузия вышла вперед – 7:0. Новозеландцы сумели сравнять счет и выиграли первую половину встречи со счетом 19:13. Своего преимущества гости не растеряли и во второй половине. Грузинские регбисты сыграют три тест-матча в ноябре >>Неудачный матч против новозеландцев стал дебютным для Васила Лобжанидзе в качестве капитана сборной Грузии. Сборная Грузии 17 ноября сыграет против Италии, а 24 ноября – с Тонго в Тбилиси. Сборная Грузии с 27 октября провела трехдневный тренировочный сбор в Париже. Главный тренер команды Ричард Кокерилл вызвал 36 игроков (21 форварда и 15 бэков).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
новая зеландия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/0a/290822306_92:0:1320:921_1920x0_80_0_0_c5c275ca2eb223d3820ecc24167e78f2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, новая зеландия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
спорт, новости, грузия, новая зеландия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
Грузинские регбисты дома уступили Новой Зеландии в тест-матче
19:02 10.11.2024 (обновлено: 20:01 10.11.2024)
Сборная Грузии 17 ноября сыграет против Италии, а 24 ноября – с Тонго в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по регби уступила в первом ноябрьском тест-матче команде All Blacks XV, состоящей из резервных игроков сборной Новой Зеландии, со счетом 13:31 на стадионе Авчала в Тбилиси.
Боржгалоснеби активно играли на половине поля соперника и добились результата. На 9 минуте Вано Каркадзе открыл счет, Лука Маткава точно реализовал попытку и Грузия вышла вперед – 7:0.
Новозеландцы сумели сравнять счет и выиграли первую половину встречи со счетом 19:13. Своего преимущества гости не растеряли и во второй половине.
Неудачный матч против новозеландцев стал дебютным для Васила Лобжанидзе в качестве капитана сборной Грузии.
Сборная Грузии 17 ноября сыграет против Италии, а 24 ноября – с Тонго в Тбилиси.
Сборная Грузии с 27 октября провела трехдневный тренировочный сбор в Париже. Главный тренер команды Ричард Кокерилл вызвал 36 игроков (21 форварда и 15 бэков).