https://sputnik-georgia.ru/20241110/gruzinskie-regbisty-doma-ustupili-novoy-zelandii-v-test-matche-290822474.html

Грузинские регбисты дома уступили Новой Зеландии в тест-матче

Грузинские регбисты дома уступили Новой Зеландии в тест-матче

Sputnik Грузия

Сборная Грузии 17 ноября сыграет против Италии, а 24 ноября – с Тонго в Тбилиси 10.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-10T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по регби уступила в первом ноябрьском тест-матче команде All Blacks XV, состоящей из резервных игроков сборной Новой Зеландии, со счетом 13:31 на стадионе Авчала в Тбилиси. Боржгалоснеби активно играли на половине поля соперника и добились результата. На 9 минуте Вано Каркадзе открыл счет, Лука Маткава точно реализовал попытку и Грузия вышла вперед – 7:0. Новозеландцы сумели сравнять счет и выиграли первую половину встречи со счетом 19:13. Своего преимущества гости не растеряли и во второй половине. Грузинские регбисты сыграют три тест-матча в ноябре >>Неудачный матч против новозеландцев стал дебютным для Васила Лобжанидзе в качестве капитана сборной Грузии. Сборная Грузии 17 ноября сыграет против Италии, а 24 ноября – с Тонго в Тбилиси. Сборная Грузии с 27 октября провела трехдневный тренировочный сбор в Париже. Главный тренер команды Ричард Кокерилл вызвал 36 игроков (21 форварда и 15 бэков).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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