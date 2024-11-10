https://sputnik-georgia.ru/20241110/protestuyuschie-oppozitsionery-obeschayut-paralizovat-tbilisi-i-vsyu-gruziyu-290823468.html
Протестующие оппозиционеры обещают парализовать Тбилиси и всю Грузию
Протестующие оппозиционеры обещают парализовать Тбилиси и всю Грузию
Sputnik Грузия
Сторонники оппозиции маршем двинулись по улице Бараташвили и перекрыли обе набережные Куры 10.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-10T21:59+0400
2024-11-10T21:59+0400
2024-11-10T22:43+0400
грузия
новости
политика
тбилиси
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/14/290437199_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6189712eafa4eea8a313aa780b768a1e.jpg
ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Активисты движения "Даитове", организовавшие воскресную акцию протеста в Тбилиси, пообещали парализовать столицу, поэтапно перекрывая дороги, чтобы "вся Грузия встала на ноги", передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Участники акции, к которым присоединились лидеры и сторонники оппозиционных партий, собрались к 18:00 на площади Свободы. После этого они маршем двинулись по улице Бараташвили и перекрыли обе набережные Куры. В планах собравшихся – перекрыть мост Бараташвили. Активисты движения, которое было сформировано весной 2024 года во время акций протеста против т. н. закона об "иноагентах", призывают к активности и жителей регионов. Собравшиеся на акции держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты призывающие власти провести новые выборы под контролем международных организаций. Грузинский народ не поддерживает оппозицию, вот она и ходит по посольствам – Папуашвили >>Лидеры оппозиции практически ежедневно выходят на акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов, вместо тех, которые прошли 26 октября. Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/14/290437199_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4ff1b2bb38afef01a0de8d7eeb88891c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, тбилиси, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, тбилиси, парламентские выборы в грузии 2024
Протестующие оппозиционеры обещают парализовать Тбилиси и всю Грузию
21:59 10.11.2024 (обновлено: 22:43 10.11.2024)
Сторонники оппозиции маршем двинулись по улице Бараташвили и перекрыли обе набережные Куры
ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Активисты движения "Даитове", организовавшие воскресную акцию протеста в Тбилиси, пообещали парализовать столицу, поэтапно перекрывая дороги, чтобы "вся Грузия встала на ноги", передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Участники акции, к которым присоединились лидеры и сторонники оппозиционных партий, собрались к 18:00 на площади Свободы. После этого они маршем двинулись по улице Бараташвили и перекрыли обе набережные Куры. В планах собравшихся – перекрыть мост Бараташвили.
"С сегодняшнего дня мы начинаем парализовать город и готовимся к тому дню, когда вся Грузия встанет на ноги", – заявил один из организаторов акции из движения "Даитове".
Активисты движения, которое было сформировано весной 2024 года во время акций протеста против т. н. закона об "иноагентах", призывают к активности и жителей регионов.
Собравшиеся на акции держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты призывающие власти провести новые выборы под контролем международных организаций.
Лидеры оппозиции практически ежедневно выходят на акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов, вместо тех, которые прошли 26 октября.
Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации.