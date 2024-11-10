https://sputnik-georgia.ru/20241110/protestuyuschie-oppozitsionery-obeschayut-paralizovat-tbilisi-i-vsyu-gruziyu-290823468.html

Протестующие оппозиционеры обещают парализовать Тбилиси и всю Грузию

Протестующие оппозиционеры обещают парализовать Тбилиси и всю Грузию

Sputnik Грузия

Сторонники оппозиции маршем двинулись по улице Бараташвили и перекрыли обе набережные Куры 10.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-10T21:59+0400

2024-11-10T21:59+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Активисты движения "Даитове", организовавшие воскресную акцию протеста в Тбилиси, пообещали парализовать столицу, поэтапно перекрывая дороги, чтобы "вся Грузия встала на ноги", передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Участники акции, к которым присоединились лидеры и сторонники оппозиционных партий, собрались к 18:00 на площади Свободы. После этого они маршем двинулись по улице Бараташвили и перекрыли обе набережные Куры. В планах собравшихся – перекрыть мост Бараташвили. Активисты движения, которое было сформировано весной 2024 года во время акций протеста против т. н. закона об "иноагентах", призывают к активности и жителей регионов. Собравшиеся на акции держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты призывающие власти провести новые выборы под контролем международных организаций. Грузинский народ не поддерживает оппозицию, вот она и ходит по посольствам – Папуашвили >>Лидеры оппозиции практически ежедневно выходят на акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов, вместо тех, которые прошли 26 октября. Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, парламентские выборы в грузии 2024