https://sputnik-georgia.ru/20241109/gruzinskiy-narod-ne-podderzhivaet-oppozitsiyu-vot-ona-i-khodit-po-posolstvam---papuashvili-290806175.html

Грузинский народ не поддерживает оппозицию, вот она и ходит по посольствам - Папуашвили

Грузинский народ не поддерживает оппозицию, вот она и ходит по посольствам - Папуашвили

Sputnik Грузия

Народ не мог дать легитимации политикам, которые отрицают все грузинское, перечеркивают историю, борются с церковью, сказал глава парламента Грузии 09.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-09T01:32+0400

2024-11-09T01:32+0400

2024-11-09T01:36+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузинская оппозиция рассчитывает на поддержку не народа, а иностранных дипломатов, поэтому и ходит по посольствам, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.Все прошедшие в парламент Грузии оппозиционные партии отказались признавать победу правящей партии "Грузинская мечта", заявив о фальсификации выборов. В пятницу лидеры объединений "Единство - Национальное движение", "Сильная Грузия" и "Коалиция за перемены" обсудили прошедшие выборы с послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским. По его словам, оппозиционеры даже предвыборную кампанию не проводили - не ездили в регионы, не ходили по селам, улицам."Они ходили из одного посольства в другое, из одной страны в другую, чтобы говорить с представителями других стран, потому что ждут легитимации от них, а не от грузинского народа", - сказал Папуашвили. Глава парламента подчеркнул, что грузинский народ не мог дать легитимации политикам, которые отрицают все грузинское, перечеркивают историю, борются с церковью и у которой интересы Грузии ничего не значат. "Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>"Они (оппозиционеры - ред.) сегодня же с легкостью обменяют грузинские интересы на интересы другой страны, как они сделали это в марте 2022 года, когда высыпались на улицу и требовали, чтобы мы отправили грузин на Украину воевать, потому что об этом попросил президент Украины", - заявил Папуашвили.После парламентских выборов оппозиция хоть и провела в центре Тбилиси две масштабные акции протеста, поднять большую волну протеста ей не удалось. Все анонсированные в последние дни акции были немногочисленными. Следующий митинг назначен на 9 ноября. Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили.Они утверждают, что выборы были тотально сфальсифицированы и требуют проведения новых выборов. Аудит американской компании исключил "карусели" на парламентских выборах Грузии>>От оппозиции в парламент прошли коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию".Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует сразу на нескольких участках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили