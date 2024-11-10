https://sputnik-georgia.ru/20241110/registratsiya-zemli-gosudarstvom-v-gruzii-prodolzhitsya-do-kontsa-2025-goda-290821908.html

Регистрация земли государством в Грузии продолжится до конца 2025 года

Регистрация земли государством в Грузии продолжится до конца 2025 года

Sputnik Грузия

С начала реализации проекта измерили более 1,5 млн земельных участков, были зарегистрированы права собственности на более чем миллион земельных участков 10.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-10T17:42+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Бесплатная регистрация сельскохозяйственных земельных участков государством, учитывая успешные результаты программы, продолжится в Грузии до конца 2025 года, сообщили в пресс-службе Минюста. С 2022 года Минюст реализует реформу систематической регистрации земель, которая реализуется в 59 муниципалитетах по всей стране. В рамках реформы государство бесплатно регистрирует гражданам земельные участки, находящиеся в их собственности, пользовании или самовольно занимаемые на протяжении долгих лет. После завершения программы будет создана единая полная кадастровая база данных и окончательно идентифицирована частная, государственная или муниципальная собственность. Как проходит регистрация сельхозземли в Грузии? Данные премьера >>С начала реализации проекта измерили более 1,5 млн земельных участков, были зарегистрированы права собственности на более чем миллион земельных участков. Прошли переобучение и были трудоустроены до тысячи человек. В 2019 году Министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу. В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав владельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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