https://sputnik-georgia.ru/20241111/gruzinskie-ekologi-opoveschayut-naselenie-o-zagryaznenii-vozdukha-290828071.html

Грузинские экологи оповещают население о загрязнении воздуха

Грузинские экологи оповещают население о загрязнении воздуха

Sputnik Грузия

Увеличение содержания твердых частиц в воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением, говорят специалисты 11.11.2024, Sputnik Грузия

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национальное агентство окружающей среды

общество

новости

грузия

загрязнение воздуха

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Увеличение твердых частиц (PM10, PM2.5) зафиксировано на территории Грузии с 11 ноября, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, увеличение содержания твердых частиц в воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением* и распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-запада. Национальное агентство окружающей среды ведет постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций. В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет трансграничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая атакует Грузию иногда несколько раз в месяц. Порой пыль добирается из Сахары, иногда – из Центральной Азии, а иногда – с Аравийского полуострова. В Грузии продолжают штрафовать за выхлопы автомобилей: сколько штрафов выписано?>>Во время таких атак люди с проблемами легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой должны быть осторожны, не выходить на улицу и стараться физически не переутомляться. PM2.5 – это частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости. * Трансграничное загрязнение – загрязнение окружающей среды, охватывающее территорию нескольких государств или целые континенты и формирующееся за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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национальное агентство окружающей среды, общество, новости, грузия, загрязнение воздуха