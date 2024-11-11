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Грузинские экологи оповещают население о загрязнении воздуха
Грузинские экологи оповещают население о загрязнении воздуха
Sputnik Грузия
Увеличение содержания твердых частиц в воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением, говорят специалисты 11.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-11T14:14+0400
2024-11-11T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Увеличение твердых частиц (PM10, PM2.5) зафиксировано на территории Грузии с 11 ноября, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, увеличение содержания твердых частиц в воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением* и распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-запада. Национальное агентство окружающей среды ведет постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций. В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет трансграничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая атакует Грузию иногда несколько раз в месяц. Порой пыль добирается из Сахары, иногда – из Центральной Азии, а иногда – с Аравийского полуострова. В Грузии продолжают штрафовать за выхлопы автомобилей: сколько штрафов выписано?>>Во время таких атак люди с проблемами легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой должны быть осторожны, не выходить на улицу и стараться физически не переутомляться. PM2.5 – это частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости. * Трансграничное загрязнение – загрязнение окружающей среды, охватывающее территорию нескольких государств или целые континенты и формирующееся за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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национальное агентство окружающей среды, общество, новости, грузия, загрязнение воздуха
национальное агентство окружающей среды, общество, новости, грузия, загрязнение воздуха
Грузинские экологи оповещают население о загрязнении воздуха
Увеличение содержания твердых частиц в воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением, говорят специалисты
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Увеличение твердых частиц (PM10, PM2.5) зафиксировано на территории Грузии с 11 ноября, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды.
По данным ведомства, увеличение содержания твердых частиц в воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением* и распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-запада.
Национальное агентство окружающей среды ведет постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций.
"Любой желающий имеет возможность узнать о состоянии качества воздуха, а также получить рекомендации, касающиеся здоровья на портале качества атмосферного воздуха", – говорится в сообщении агентства.
В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет трансграничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая атакует Грузию иногда несколько раз в месяц. Порой пыль добирается из Сахары, иногда – из Центральной Азии, а иногда – с Аравийского полуострова.
Во время таких атак люди с проблемами легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой должны быть осторожны, не выходить на улицу и стараться физически не переутомляться.
PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере.
PM2.5 – это частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости.
* Трансграничное загрязнение – загрязнение окружающей среды, охватывающее территорию нескольких государств или целые континенты и формирующееся за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.