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Грузия поставила России рекордный объем овощей и фруктов

Грузия поставила России рекордный объем овощей и фруктов

Sputnik Грузия

Больше всего в этом году Россия покупала у Грузии косточковые плоды (персики, нектарины и сливы) – на 32,1 миллиона долларов 11.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Россия за январь-сентябрь текущего года купила у Грузии овощей и фруктов на рекордные для этого периода 100 миллионов долларов, сообщается в материалах Национальной службы статистики Грузии. Так, по итогам девяти месяцев 2024 года объем поставок овощей, фруктов, орехов и продуктов их переработки из Грузии в РФ увеличился на 36% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил почти 100 миллионов долларов. Это стало максимальным объемом экспорта за три квартала за все время публикации статистики с 2009 года. При этом в сентябре Москва купила у Тбилиси овощей и фруктов на 11,3 миллиона долларов, что на 28% меньше, чем в августе, и на 22% больше, чем в сентябре 2023-го. По итогам всего прошлого года поставки составили 108,3 миллиона долларов. Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика >>Больше всего в этом году Россия покупала у Грузии косточковые плоды (персики, нектарины и сливы) – на 32,1 миллиона долларов, ягоды – на 26,2 миллиона, обработанные фрукты, орехи и ягоды – на 22,3 миллиона, цитрусовые (в основном мандарины) – на 7,2 миллиона, орехи – на 3,7 миллиона. Также в РФ импортировались грузинские томаты (на 2,3 миллиона долларов), инжир и авокадо (1,5 миллиона), яблоки, груши и айва (1,4 миллиона), салатные овощи (880 тысяч), фруктовые и овощные соки (765 тысяч), виноград (640 тысяч), джемы и варенье (348 тысяч). В сравнительно небольших объемах ввозились различные виды капусты, лук, картофель, огурцы, сушеные фрукты, бананы и другие плоды. Согласно данным "Сакстата", товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2024 года сократился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1,8 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 2,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, россия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения