https://sputnik-georgia.ru/20241111/na-skolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii-dannye-za-oktyabr-290829979.html
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии? Данные за октябрь
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии? Данные за октябрь
Sputnik Грузия
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной 11.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-11T15:52+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 октября 2024 года составляет 5,8 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 13,3 тысячи человек на сумму 49,9 миллиона лари. По информации Агентства, в октябре 2024 года общая доходность активов превысила 1,3 миллиарда лари. В этот период лидирует динамичный портфель как в номинальных, так и в реальных цифрах. Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023года по 31 октября 2024 года выглядит следующим образом: Основное отличие между этими портфелями заключается в пропорции глобальных акций в портфелях. По состоянию на конец октября, доля акций в динамичном портфеле составляла 51%, в сбалансированном портфеле – 31%, в консервативном портфеле – 17%. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. В Грузии в 2025 году вырастут пенсии >>Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 ноября в размере 2,72 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, общество, накопительная пенсия, пенсионная реформа
грузия, экономика, новости, общество, накопительная пенсия, пенсионная реформа
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии? Данные за октябрь
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 октября 2024 года составляет 5,8 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 13,3 тысячи человек на сумму 49,9 миллиона лари.
По информации Агентства, в октябре 2024 года общая доходность активов превысила 1,3 миллиарда лари.
В этот период лидирует динамичный портфель как в номинальных, так и в реальных цифрах.
Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023года по 31 октября 2024 года выглядит следующим образом:
Динамичный портфель – 18,28%
Сбалансированный портфель – 17,14%
Консервативный портфель – 15,27%.
Основное отличие между этими портфелями заключается в пропорции глобальных акций в портфелях. По состоянию на конец октября, доля акций в динамичном портфеле составляла 51%, в сбалансированном портфеле – 31%, в консервативном портфеле – 17%.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 ноября в размере 2,72 GEL/$1.