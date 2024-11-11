https://sputnik-georgia.ru/20241111/vingera-sbornoy-gruzii-po-futbolu-priznali-luchshim-igrokom-oktyabrya-chempionata-frantsii-290826739.html
Вингера сборной Грузии по футболу признали лучшим игроком октября чемпионата Франции
Вингера сборной Грузии по футболу признали лучшим игроком октября чемпионата Франции
Sputnik Грузия
Ранее один из голов Зурико в ворота "Осера" был признан лучшим голом октября 11.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-11T13:13+0400
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2024-11-11T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузинский вингер французского "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили был признан лучшим игроком чемпионата Франции (Лига 1) по итогам октября. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В октябре Давиташвили принял участие в трех матчах и забил пять голов. Зурико дважды забил гол "Анже" и оформил хет-трик в ворота "Осера". Давиташвили стал первым грузинским игроком, оформившим хет-трик в Лиге 1. Один из голов Зурико в ворота "Осера" был признан лучшим голом октября. За звание лучшего игрока месяца вместе с игроком сборной Грузии боролись Брадли Баркола ("ПСЖ") и Лукас Шевалье ("Лилль"). Гол Давиташвили за "Сент-Этьен" признан лучшим голом Лиги 1 по итогам октября>>В воскресенье, 10 ноября, "Сент-Этьен" Давиташвили сыграл против "Лиона" Жоржа Микаутадзе в одиннадцатом туре чемпионата Франции. В грузинской дуэли победу одержал клуб Микаутадзе (1:0). "Лион" после 11 матчей занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 18 очками. "Сент-Этьен" с 10 очками располагается на 16 месте. Давиташвили перешел в "Сент-Этьен" из "Бордо" вскоре после того, как сборная Грузии завершила свое выступление на чемпионате Европы в Германии 10 июля. Контракт с клубом рассчитан на четыре года. Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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зурико давиташвили, спорт, франция, германия, грузия, новости, уефа, футбол
зурико давиташвили, спорт, франция, германия, грузия, новости, уефа, футбол
Вингера сборной Грузии по футболу признали лучшим игроком октября чемпионата Франции
Ранее один из голов Зурико в ворота "Осера" был признан лучшим голом октября
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузинский вингер французского "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили был признан лучшим игроком чемпионата Франции (Лига 1) по итогам октября.
В октябре Давиташвили принял участие в трех матчах и забил пять голов. Зурико дважды забил гол "Анже" и оформил хет-трик в ворота "Осера". Давиташвили стал первым грузинским игроком, оформившим хет-трик в Лиге 1. Один из голов Зурико в ворота "Осера" был признан лучшим голом октября.
За звание лучшего игрока месяца вместе с игроком сборной Грузии боролись Брадли Баркола ("ПСЖ") и Лукас Шевалье ("Лилль").
В воскресенье, 10 ноября, "Сент-Этьен" Давиташвили сыграл против "Лиона" Жоржа Микаутадзе в одиннадцатом туре чемпионата Франции. В грузинской дуэли победу одержал клуб Микаутадзе (1:0).
"Лион" после 11 матчей занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 18 очками. "Сент-Этьен" с 10 очками располагается на 16 месте.
Давиташвили перешел в "Сент-Этьен" из "Бордо" вскоре после того, как сборная Грузии завершила свое выступление на чемпионате Европы в Германии 10 июля. Контракт с клубом рассчитан на четыре года.
Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.