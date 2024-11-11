https://sputnik-georgia.ru/20241111/vingera-sbornoy-gruzii-po-futbolu-priznali-luchshim-igrokom-oktyabrya-chempionata-frantsii-290826739.html

Вингера сборной Грузии по футболу признали лучшим игроком октября чемпионата Франции

Вингера сборной Грузии по футболу признали лучшим игроком октября чемпионата Франции

Sputnik Грузия

Ранее один из голов Зурико в ворота "Осера" был признан лучшим голом октября 11.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузинский вингер французского "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили был признан лучшим игроком чемпионата Франции (Лига 1) по итогам октября. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В октябре Давиташвили принял участие в трех матчах и забил пять голов. Зурико дважды забил гол "Анже" и оформил хет-трик в ворота "Осера". Давиташвили стал первым грузинским игроком, оформившим хет-трик в Лиге 1. Один из голов Зурико в ворота "Осера" был признан лучшим голом октября. За звание лучшего игрока месяца вместе с игроком сборной Грузии боролись Брадли Баркола ("ПСЖ") и Лукас Шевалье ("Лилль"). Гол Давиташвили за "Сент-Этьен" признан лучшим голом Лиги 1 по итогам октября>>В воскресенье, 10 ноября, "Сент-Этьен" Давиташвили сыграл против "Лиона" Жоржа Микаутадзе в одиннадцатом туре чемпионата Франции. В грузинской дуэли победу одержал клуб Микаутадзе (1:0). "Лион" после 11 матчей занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 18 очками. "Сент-Этьен" с 10 очками располагается на 16 месте. Давиташвили перешел в "Сент-Этьен" из "Бордо" вскоре после того, как сборная Грузии завершила свое выступление на чемпионате Европы в Германии 10 июля. Контракт с клубом рассчитан на четыре года. Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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