https://sputnik-georgia.ru/20241112/energeticheskie-initsiativy-gruzii-izmenyat-pravila-igry---kobakhidze-290860477.html

Энергетические инициативы Грузии изменят правила игры – Кобахидзе

Энергетические инициативы Грузии изменят правила игры – Кобахидзе

Sputnik Грузия

Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии... 12.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Инициативы Грузии, такие как подводные кабели электропередачи по Черному морю и оптико-волоконные интернет-кабели, а также активизация паромного сообщения на Черном море, обеспечат эффективные решения в сфере энергетической независимости и безопасности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече в формате круглого стола, состоявшемся в рамках 29-й конференции ООН по изменению климата – Energy: Advancing Climate Mitigation Action. В столице Азербайджана Баку проходит 29-я Конференция ООН по изменению климата (СОР). Премьер Грузии находится в соседней стране с 11 ноября, возглавляя грузинскую делегацию. Он выступит на саммите лидеров COP29 13 ноября. Также в ходе мероприятия, которое продлится до 22 ноября, запланированы панельные дискуссии, которые пройдут в формате круглых столов по различным темам. По его словам, эти проекты важны и в направлении надежных альтернативных транспортных маршрутов, особенно в условиях нынешней сложной геополитической обстановки. "Это будет содействовать передаче возобновляемой энергии из стран Южного Кавказа в ЕС, снизит зависимость от единого поставщика и диверсифицирует энергетический портфель. Создание сильной сетевой связи позволит странам-участницам объединить ресурсы, сбалансировать спрос и предложение и повысить энергетическую устойчивость", - отметил премьер. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Подводный энергокабель в Европу сделает Грузию привлекательной для инвесторов – министр >>А в начале сентября 2024 года энергетические операторы Грузии (АО "Грузинская государственная электросистема"), Азербайджана ("Азерэнержи"), Венгрии (MVM Zrt) и Румынии (National Power Grid Company Transelectrica S.A) подписали соглашение о создании совместного предприятия в рамках проекта. Проект Черноморского энергокабеля Техническо-экономическое исследование проекта Черноморского энергокабеля осуществлялось с 2022 года. Как ранее сообщило Минэкономики, согласно заключению исследования, подготовленного итальянской консалтинговой компанией CESI по заказу государственной компании "Грузинская государственная электросистема", при финансировании Всемирного банка и поддержке Министерства, проект является "перспективным и технически и экономически осуществимым. По данным ведомства, в рамках исследования были определены оптимальные возможности кабеля, оценена стоимость реализации проекта и осуществлен экономический анализ, также были определены предварительные сухопутный и морской маршруты кабеля, разработан план и стратегия закупок. Также будут подготовлены исследования воздействия на окружающую среду и социальное положение и исследования морского дна, которые будут проведены в 2025-2026 годах. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью в тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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