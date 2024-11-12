https://sputnik-georgia.ru/20241112/podvodnyy-energokabel-v-evropu-delaet-gruziyu-privlekatelnoy-dlya-investorov---ministr-290854180.html

Подводный энергокабель в Европу сделает Грузию привлекательной для инвесторов – министр

Подводный энергокабель в Европу сделает Грузию привлекательной для инвесторов – министр

Sputnik Грузия

Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии... 12.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-12T16:58+0400

2024-11-12T16:58+0400

2024-11-12T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Грузия станет привлекательной для инвесторов благодаря проекту прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря, который обеспечит рынок ЕС зеленой энергией через Грузию, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили журналистам в Баку. В Баку открылась 29-я Конференция ООН по изменению климата (СОР). Давиташвили находится в составе грузинской делегации во главе с премьером Ираклием Кобахидзе, который выступит на саммите лидеров COP29 13 ноября. Также в ходе мероприятия, которое продлится в Азербайджане до 22 ноября, запланированы панельные дискуссии в формате круглых столов по различным темам. По его словам, презентация проекта Черноморского энергокабеля на конференции очень символична, поскольку та повестка дня, которая существует сегодня в мире в направлении смягчения последствий изменения климата, тесно связана с "зеленой энергетикой", энергетической политикой. "Потому что мы понимаем, что одним из основных факторов изменения климата во всем мире является энергетический сектор. В случае Грузии более 60% воздействия исходит из энергосектора с точки зрения климата", - отметил он. Поэтому, как отметил Давиташвили, очень важно, чтобы вопросы глобальной повестки дня, связанные с сокращением выбросов парниковых газов, реализовывались в рамках таких проектов, как энергетический проект, который Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия реализуют совместно. Подводный энергокабель сделает Грузию нетто-экспортером электроэнергии – вице-премьер >>Давиташвили подчеркнул глобальную значимость проекта. По его словам, это не только региональный проект, поскольку его последующие этапы предполагают связь с Центральной Азией и странами Азии в целом. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. А в начале сентября 2024 года энергетические операторы Грузии (АО "Грузинская государственная электросистема"), Азербайджана ("Азерэнержи"), Венгрии (MVM Zrt) и Румынии (National Power Grid Company Transelectrica S.A) подписали соглашение о создании совместного предприятия в рамках проекта. Проект Черноморского энергокабеля Техническо-экономическое исследование проекта Черноморского энергокабеля осуществлялось с 2022 года. Как ранее сообщило Минэкономики, согласно заключению исследования, подготовленного итальянской консалтинговой компанией CESI по заказу государственной компании "Грузинская государственная электросистема", при финансировании Всемирного банка и поддержке Министерства, проект является "перспективным и технически и экономически осуществимым. По данным ведомства, в рамках исследования были определены оптимальные возможности кабеля, оценена стоимость реализации проекта и осуществлен экономический анализ, также были определены предварительные сухопутный и морской маршруты кабеля, разработан план и стратегия закупок. Также будут подготовлены исследования воздействия на окружающую среду и социальное положение и исследования морского дна, которые будут проведены в 2025-2026 годах. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью в тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, азербайджан, леван давиташвили