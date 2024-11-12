https://sputnik-georgia.ru/20241112/futbolisty-sbornoy-gruzii-nachali-podgotovku-k-noyabrskim-machtam-ligi-natsiy-uefa-290842206.html

Футболисты сборной Грузии начали подготовку к мачтам Лиги наций УЕФА

Футболисты сборной Грузии начали подготовку к мачтам Лиги наций УЕФА

Sputnik Грузия

Главный тренер сборной Грузии вызвал на ноябрьские матчи 23 футболиста 12.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу начала подготовку к ноябрьским матчам Лиги наций против сборных Украины и Чехии на тренировочной базе в Сагурамо (30 км от Тбилиси). В тренировке приняли участие 14 игроков: Георгий Мамардашвили, Лука Гугешашвили, Гурам Кашия, Соломон Кверквелия, Лука Лочошвили, Отар Какабадзе, Александре Каландадзе, Леван Шенгелия, Георгий Цитаишвили, Анзор Меквабишвили, Ника Квеквескири, Отар Китеишвили, Георгий Кочорашвили и Георгий Чакветадзе. Главный тренер сборной Вилли Саньоль вызвал на ноябрьские матчи 23 игрока. Остальные игроки приедут на тренировочную базу 12 ноября. В рамках Лиги наций УЕФА сборная Грузии по футболу проведет два матча: 16 ноября – против сборной Украины в Батуми, а 19 ноября — против Чехии в городе Оломоуц. Тренер сборной Грузии по футболу назвал состав на матчи с Украиной и Чехией>>Вратарь: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Омония Арадипу", Кипр) и Лука Гугешашвили ("Пансераикос", Греция). Защита: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Соломон Кверквелия ("Динамо" Тбилиси), Лаша Двали ("Апоэль", Кипр), Лука Лочошвили ("Кремонезе", Италия), Георгий Гочолеишвили ("Копенгаген", Дания) и Саба Гогличидзе ("Эмполи", Италия). Полузащита/атака: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Ника Квеквескири ("Нирехаза", Венгрия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Леван Шенгелия ("ОФИ Крит", Греция), Георгий Цитаишвили ("Гранада", Испания), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия) и Георгий Микаутадзе ("Олимпик Лион", Франция). Уже традиционно к предстоящим матчам мэрия Тбилиси совместно с Федерацией футбола Грузии установит большие экраны на площади Первой Республики, где болельщики смогут посмотреть матч в прямом эфире. По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в квартете с 6 очками. На первом месте – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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