https://sputnik-georgia.ru/20241112/gruziya-predprinimaet-effektivnye-mery-dlya-borby-s-klimaticheskim-krizisom---premer-290847230.html

Грузия предпринимает эффективные меры для борьбы с климатическим кризисом – премьер

Грузия предпринимает эффективные меры для борьбы с климатическим кризисом – премьер

Sputnik Грузия

Премьер Грузии выступит на саммите лидеров на Конференции ООН по изменению климата 12.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-12T15:41+0400

2024-11-12T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Грузия остается верна идее преодоления климатического кризиса и продолжает принимать эффективные меры для поддержки позитивных изменений, написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в социальной сети X. Двадцать девятая сессия Конференции ООН по изменению климата проходит в Баку c 11 по 22 ноября. Премьер Грузии участвует в мероприятии 11-13 ноября. Запланировано выступление Ираклия Кобахидзе на саммите лидеров COP29, а также участие в панельных дискуссиях, которые пройдут в формате круглых столов. "Вместе с партнерами мы обсудили проблемы, возникающие в результате изменения климата, и пути их эффективного решения для обеспечения устойчивого будущего. Грузия остается верна идее преодоления климатического кризиса и продолжает принимать эффективные меры для поддержки позитивных изменений", – написал Кобахидзе. Стратегическое партнерство и дружеские связи – премьер Грузии о встрече с Алиевым>>Как отметил глава правительства, проходящая в Баку конференция ООН по изменению климата является важным событием для Южного Кавказа. Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР) проводится ежегодно. В 2024 году 29-я сессия Конференции сторон (COP29) проводится в Азербайджане. Завершится Конференция 22 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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