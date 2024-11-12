https://sputnik-georgia.ru/20241112/prezident-fifa-edet-v-tbilisi-so-spetsialnym-vizitom-290843815.html

Президент FIFA едет в Тбилиси со специальным визитом

Президент FIFA едет в Тбилиси со специальным визитом

Sputnik Грузия

В рамках визита Джанни Инфантино осмотрит футбольную инфраструктуру 12.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-12T16:17+0400

2024-11-12T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино посетит Грузию со специальным визитом 13 ноября, сообщили в Федерации футбола Грузии. В рамках визита Инфантино проведет встречу с представителями ФФГ. Вместе с президентом ФИФА Грузию посетит ветеран французского футбола, чемпион мира и Европы Юрий Джоркаефф. Кроме того, запланирован осмотр футбольной инфраструктуры, в том числе строящегося футбольного центра ФФГ в Дигомском массиве на месте спортивного комплекса "Аваза".Футболисты сборной Грузии начали подготовку к мачтам Лиги наций УЕФА>> Проект реализуется при финансировании программы FIFA Forward, программы УЕФА Hat Trick и Федерации футбола Грузии. Завершить строительство планируют весной 2025 года. Помимо Дигомского массива, аналогичные инфраструктурные спортивные проекты уже реализованы в пяти районах Тбилиси: Варкетили, Глдани, Диди Дигоми, Ваке и Плато Нуцубидзе, а также в городах Поти и Самтредиа. Гости из ФИФА также посетят стадион имени легендарного грузинского нападающего Михаила Месхи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, джанни инфантино, ффг, фифа, fifa, тбилиси