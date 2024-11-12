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Президент FIFA едет в Тбилиси со специальным визитом
Президент FIFA едет в Тбилиси со специальным визитом
Sputnik Грузия
В рамках визита Джанни Инфантино осмотрит футбольную инфраструктуру 12.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-12T16:17+0400
2024-11-12T16:17+0400
2024-11-12T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино посетит Грузию со специальным визитом 13 ноября, сообщили в Федерации футбола Грузии. В рамках визита Инфантино проведет встречу с представителями ФФГ. Вместе с президентом ФИФА Грузию посетит ветеран французского футбола, чемпион мира и Европы Юрий Джоркаефф. Кроме того, запланирован осмотр футбольной инфраструктуры, в том числе строящегося футбольного центра ФФГ в Дигомском массиве на месте спортивного комплекса "Аваза".Футболисты сборной Грузии начали подготовку к мачтам Лиги наций УЕФА>> Проект реализуется при финансировании программы FIFA Forward, программы УЕФА Hat Trick и Федерации футбола Грузии. Завершить строительство планируют весной 2025 года. Помимо Дигомского массива, аналогичные инфраструктурные спортивные проекты уже реализованы в пяти районах Тбилиси: Варкетили, Глдани, Диди Дигоми, Ваке и Плато Нуцубидзе, а также в городах Поти и Самтредиа. Гости из ФИФА также посетят стадион имени легендарного грузинского нападающего Михаила Месхи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, джанни инфантино, ффг, фифа, fifa, тбилиси
спорт, грузия, новости, джанни инфантино, ффг, фифа, fifa, тбилиси
Президент FIFA едет в Тбилиси со специальным визитом
В рамках визита Джанни Инфантино осмотрит футбольную инфраструктуру
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино посетит Грузию со специальным визитом 13 ноября, сообщили в Федерации футбола Грузии.
В рамках визита Инфантино проведет встречу с представителями ФФГ. Вместе с президентом ФИФА Грузию посетит ветеран французского футбола, чемпион мира и Европы Юрий Джоркаефф.
Кроме того, запланирован осмотр футбольной инфраструктуры, в том числе строящегося футбольного центра ФФГ в Дигомском массиве на месте спортивного комплекса "Аваза".
Проект реализуется при финансировании программы FIFA Forward, программы УЕФА Hat Trick и Федерации футбола Грузии. Завершить строительство планируют весной 2025 года.
Помимо Дигомского массива, аналогичные инфраструктурные спортивные проекты уже реализованы в пяти районах Тбилиси: Варкетили, Глдани, Диди Дигоми, Ваке и Плато Нуцубидзе, а также в городах Поти и Самтредиа.
Гости из ФИФА также посетят стадион имени легендарного грузинского нападающего Михаила Месхи.