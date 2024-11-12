https://sputnik-georgia.ru/20241112/rayon-v-kakheti-mozhet-stat-transportnym-khabom-290838741.html

Район в Кахети может стать транспортным хабом

Район в Кахети может стать транспортным хабом

Sputnik Грузия

Гурджаани связан транспортными магистралями с другими районами региона – Сагареджо, Телави, Кварели, Лагодехи и Сигнахи 12.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Развитие транспортного хаба в районе Гурджаани (регион Кахети) станет одним из приоритетов развития района, говорится в Плане пространственного обустройства и застройки, обнародованном на сайте "Законодательного вестника". Гурджаани связан транспортными магистралями с другими районами региона (Сагареджо, Телави, Кварели, Лагодехи, Сигнахи) и является связующим звеном этих районов со столицей Грузии. Особое значение придается трассе Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи, проходящей через Гурджаани.Согласно анализу интенсивности движения, транзитное движение на магистрали международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи в 2023 году выросло на 135% по сравнению с 2019 годом, периодом до пандемии, и с 2022 года тенденция роста сохраняется. Доехать до Азербайджана можно будет быстрее – новая дорога и достижения Грузии >>Кроме того, власти развивают в целом Кахетинское шоссе. Строится также трасса Тбилиси-Сагареджо. В рамках строительства трассы построены 35-километровая асфальтобетонная и цементобетонная 4-полосная дорога, 46 автомобильных, 1 мелиоративный и 4 железнодорожных моста, устроены 8 подземных переходов, 148 акведуков и 19 мелиоративных труб. Строительство дороги было профинансировано из государственного бюджета и обошлось в 533,5 миллиона лари. На сегодняшний день в Грузии уже построен 341 километр магистральных дорог, в том числе 282 километра трассы Восток-Запад, и в завершающей фазе находится строительство скоростной трассы через перевал Рикоти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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