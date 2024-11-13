https://sputnik-georgia.ru/20241113/grazhdanam-gruzii-spisali-dolgi-po-nalogam-v-razmere-400-millionov-lari-290872301.html

Гражданам Грузии списали долги по налогам в размере 400 миллионов лари

Гражданам Грузии списали долги по налогам в размере 400 миллионов лари

Sputnik Грузия

После списания долга меры по принудительной выплате в виде залога, ипотеки и ареста имущества автоматически отменяются 13.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-13T09:01+0400

2024-11-13T09:01+0400

2024-11-13T09:08+0400

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Служба доходов министерства финансов Грузии списала налоговую задолженность в размере 423,1 миллиона лари 65,3 тысячи физических лиц, в том числе индивидуальным предпринимателям в рамках налоговой амнистии, говорится в сообщении ведомства. О списании налоговых задолженностей, скопившихся до 1 января 2021 года, правительство Грузии объявило в апреле 2024 года. По предварительным данным, речь идет о задолженности 145 тысяч физических лиц в размере 590 миллионов. Списание задолженностей происходит автоматически без обращения в Службу доходов.Когда в Грузии начнется реформа налога на имущество – ответ Минфина >>Кроме того, после списания долга меры по принудительной выплате в виде залога, ипотеки и ареста имущества автоматически отменяются. Причиной списания налогов власти назвали предоставление возможности заниматься экономической деятельностью тем, кто из-за задолженности оказался в трудном положении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, служба доходов министерства финансов грузии, налоги