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Новые правила продажи мяса птицы в Грузии вступят в силу с 1 января
Новые правила продажи мяса птицы в Грузии вступят в силу с 1 января
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Технический регламент о маркетинговых требованиях ко всему продаваемому мясу птицы в Грузии вступит в силу с 1 января 2025 года. 13.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Технический регламент о маркетинговых требованиях ко всему продаваемому мясу птицы в Грузии вступит в силу с 1 января 2025 года. Согласно новым предписаниям Технического регламента о маркетинговых требованиях к мясу птиц, все мясо, продаваемое в Грузии, должно соответствовать правилам этикетирования страны и правилам безопасности продовольствия. Как тушка птицы, так и отдельные ее части должны быть обязательно чистыми, без посторонних запахов, видимых пятен крови и травм, без сломанных костей, остатки перьев на птице допустимы.Также на этикетке должно быть указано, чем питалась птица, в каких условиях выводилась и содержалась.Если речь идет о мясе, заявленном как свежее, на нем не должно быть следов заморозки и разморозки.Поголовье скота снижается в Грузии – данные статистики>>Что касается замороженного мяса, то на этикетке должно быть указаны степень и вид заморозки, рекомендуемая температура хранения, номер бойни или цеха по разрезанию тушек, кроме случаев, когда тушка птицы разрезается на месте. А также должен быть указан вид заморозки – воздухом, водой или иммерсией.На этикетке импортированного мяса птицы должна быть указана страна происхождения. При этом температура, при которой заморожено мясо птицы, не должна быть менее -12 градусов по Цельсию. Допустима погрешность в три градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Технический регламент о маркетинговых требованиях ко всему продаваемому мясу птицы в Грузии вступит в силу с 1 января 2025 года.
Согласно новым предписаниям Технического регламента о маркетинговых требованиях к мясу птиц, все мясо, продаваемое в Грузии, должно соответствовать правилам этикетирования страны и правилам безопасности продовольствия.
Как тушка птицы, так и отдельные ее части должны быть обязательно чистыми, без посторонних запахов, видимых пятен крови и травм, без сломанных костей, остатки перьев на птице допустимы.
Также на этикетке должно быть указано, чем питалась птица, в каких условиях выводилась и содержалась.
Если речь идет о мясе, заявленном как свежее, на нем не должно быть следов заморозки и разморозки.
Что касается замороженного мяса, то на этикетке должно быть указаны степень и вид заморозки, рекомендуемая температура хранения, номер бойни или цеха по разрезанию тушек, кроме случаев, когда тушка птицы разрезается на месте. А также должен быть указан вид заморозки – воздухом, водой или иммерсией.
На этикетке импортированного мяса птицы должна быть указана страна происхождения.
При этом температура, при которой заморожено мясо птицы, не должна быть менее -12 градусов по Цельсию. Допустима погрешность в три градуса.