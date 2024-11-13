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Саньоль – лучший тренер, когда-либо возглавлявший сборную Грузии – Transfermarkt

Саньоль – лучший тренер, когда-либо возглавлявший сборную Грузии – Transfermarkt

Sputnik Грузия

Вилли Саньоль возглавляет сборную Грузии по футболу с февраля 2021 года 13.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-13T16:56+0400

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2024-11-13T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль, который подписал новый контракт с Федерацией футбола Грузии и останется на своем посту до 2028 года, статистически является лучшим тренером в истории национальной команды страны, данные публикует авторитетный немецкий портал Transfermarkt. Саньоль возглавил сборную Грузии в феврале 2021 года. Под его руководством команда провела 42 матча, из которых выиграла 20, сыграла вничью 6 и проиграла 16. Под руководством французского тренера сборная Грузии набирала в среднем 1,57 очка за игру. С этим показателем Саньоль превзошел легендарного динамовца Давида Кипиани, средний показатель при котором составлял 1,53 балла. Тренер сборной Грузии по футболу подписал новый четырехлетний контракт>>Лучшие тренеры по среднему баллу (названы наставники, тренировавшие сборную Грузии более 10 игр): Под руководством Саньоля сборная Грузии выиграла дивизион C Лиги наций УЕФА и сейчас выступает в лиге B, а также впервые сыграла на чемпионате Европы, добравшись до 1/8 финала. Кроме того, Саньоль номинирован на звание лучшего тренера среди национальных команд по итогам 2024 года Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS). До того как приехать в Грузию, Саньоль в 2013-2014 годах являлся главным тренером молодежной сборной Франции. В 2014-2016 годах возглавлял "Бордо", летом 2017 года вошел в тренерский штаб "Баварии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, давид кипиани, владимир вайсс