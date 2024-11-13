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"Ювентус" готов выкупить 20-летнего грузинского футболиста
"Ювентус" готов выкупить 20-летнего грузинского футболиста
Sputnik Грузия
Саба Гогличидзе сейчас играет за итальянский клуб "Эмполи" 13.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Туринский "Ювентус" готов заплатить за грузинского защитника итальянского "Эмполи" 20-летнего Сабу Гогличидзе 7 млн евро, сообщило издание Juvelive. Гогличидзе перешел в "Эмполи" из кутаисского "Торпедо" зимой 2024 года. К Гогличидзе проявил интерес спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли, который до перехода в туринский клуб занимал аналогичную должность в итальянском "Наполи". "Реал" и "Барселона" заинтересовались 16-летним грузинским футболистом>>Именно Джунтоли в 2022 году сыграл решающую роль в переходе вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелия в "Наполи". Туринская команда предпочла молодого грузина кандидатуре защитника сборной Албании Адриана Исмаила.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, тбилиси
"Ювентус" готов выкупить 20-летнего грузинского футболиста
Саба Гогличидзе сейчас играет за итальянский клуб "Эмполи"
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Туринский "Ювентус" готов заплатить за грузинского защитника итальянского "Эмполи" 20-летнего Сабу Гогличидзе 7 млн евро, сообщило издание Juvelive.
Гогличидзе перешел в "Эмполи" из кутаисского "Торпедо" зимой 2024 года.
"Похоже, что "Ювентус" продолжает стратегию, ориентированную на молодые таланты, и хочет усилить оборону. Среди имен, циркулирующих в последние часы, 20-летний игрок "Эмполи" Саба Гогличидзе, который особенно удачно начал сезон в серии А", – написало издание.
К Гогличидзе проявил интерес спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли, который до перехода в туринский клуб занимал аналогичную должность в итальянском "Наполи".
Именно Джунтоли в 2022 году сыграл решающую роль в переходе вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелия в "Наполи".
Туринская команда предпочла молодого грузина кандидатуре защитника сборной Албании Адриана Исмаила.