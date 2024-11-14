https://sputnik-georgia.ru/20241114/chto-budet-s-kursom-lari--prognoz-tbc-capital-290904763.html

Что будет с курсом лари – прогноз TBC Capital

Что будет с курсом лари – прогноз TBC Capital

Sputnik Грузия

Если говорить о курсе доллара США, то существенную роль играет и его динамика к другим валютам 14.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-14T20:45+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Курс национальной валюты Грузии лари будет находиться в пределах 2,73 GEL/$, однако ослабление доллара в ближайшем будущем менее вероятно, говорится в отчете аналитической компании TBC Capital. Для поддержания стабильности курса лари Нацбанк тратит резервы. Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 382,1 миллиона долларов. Таким образом, по мнению аналитиков, в этом плане дополнительного давления на лари уже нет, хотя о резком предложении валюты, похоже, речи тоже не идет. "Хотя валютный буфер, накопленный юридическими и физическими лицами, не равен международным резервам Нацбанка, и он составляет несколько сотен миллионов долларов США, следовательно, по сути является определяющим фактором обменного курса лари", – сказано в отчете. По мнению аналитиков, даже в случае возникновения предложения пополнение валютных резервов Нацбанка Грузии более вероятно, чем значительное укрепление лари. Нацбанк спас население Грузии от обеднения – Турнава >>"Это предположение основано на следующих аргументах. Годовая инфляция в октябре составляет всего 0,3 процента, и в случае значительного укрепления лари не исключена дефляция, что, как и высокая инфляция, не воспринимается как позитивное явление. Также, по нашей оценке, используя разные подходы, на сегодняшний день курс лари близок к своему краткосрочному и долгосрочному тренду, а значит, аргументов для дополнительного укрепления в этом плане нет", – говорится в отчете. Что касается сезонности лари, то, по оценке аналитиков, в последние годы она менее выражена, что вызвано большей информированностью участников рынка и, как следствие, соответствующим поведением с точки зрения покупки и продажи лари. При этом TBC Capital отмечает, что если говорить о курсе доллара США, то существенную роль играет и его динамика к другим валютам. При этом TBC Capital ждет снижения ставки рефинансирования в Грузии. "На фоне прекращения дополнительного давления на лари и снижения процентной ставки Федеральной резервной системы сейчас весьма ожидаемо снижение ставки рефинансирования Нацбанком на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании", – говорится в отчете. В Нацбанке подчеркнули, что макроэкономические основы остаются крепкими. За последние три года был зафиксирован высокий экономический рост, а с 2023 года инфляция держится ниже целевого показателя в 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, курс доллара, колебание курса лари