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Депутат: "Международную прозрачность – Грузия" вводит общественность в заблуждение
Депутат: "Международную прозрачность – Грузия" вводит общественность в заблуждение
Sputnik Грузия
Это не первый случай, когда неправительственные организации оказываются вовлеченными в скандал, заявил депутат 14.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-14T17:46+0400
2024-11-14T17:46+0400
2024-11-14T17:46+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Неправительственные организации, в том числе "Международная прозрачность – Грузия", вводят общественность в заблуждение и таким образом пытаются вызвать волнения, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили. Ранее председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что "Международная прозрачность" распространила дезинформацию о том, что законодательный орган не сможет собраться без созыва президента. Глава парламента потребовал опровержения дезинформации не только от НПО, но и от ее донора – посольства Швеции. По словам депутата, это не первый случай, когда неправительственные организации, в том числе "Международная прозрачность – Грузия", оказываются вовлеченными в скандал. "Они вводят общество в заблуждение и таким образом пытаются вызвать волнения", – отметил Махавшили. Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации. Запад критикует Грузию, а в своем глазу бревна не видят – глава парламента >>Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов. Большинство судов первой инстанции (22 из 23), а позже все апелляционные суды приняли аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Сделав выбор, бюллетень нужно было поместить в папку лицевой стороной вниз и, придерживая ею, вставить в аппарат для подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, transparency international
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, transparency international
Депутат: "Международную прозрачность – Грузия" вводит общественность в заблуждение
Это не первый случай, когда неправительственные организации оказываются вовлеченными в скандал, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Неправительственные организации, в том числе "Международная прозрачность – Грузия", вводят общественность в заблуждение и таким образом пытаются вызвать волнения, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили.
Ранее председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что "Международная прозрачность" распространила дезинформацию о том, что законодательный орган не сможет собраться без созыва президента. Глава парламента потребовал опровержения дезинформации не только от НПО, но и от ее донора – посольства Швеции.
"Я бы пожелал, чтобы неправительственные организации были, прежде всего, хорошими знатоками закона и Конституции. В других случаях будут возникать такие ситуации, как сейчас", – заявил Махашвили.
По словам депутата, это не первый случай, когда неправительственные организации, в том числе "Международная прозрачность – Грузия", оказываются вовлеченными в скандал.
"Они вводят общество в заблуждение и таким образом пытаются вызвать волнения", – отметил Махавшили.
Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации.
Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.
Большинство судов первой инстанции (22 из 23), а позже все апелляционные суды приняли аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Сделав выбор, бюллетень нужно было поместить в папку лицевой стороной вниз и, придерживая ею, вставить в аппарат для подсчета голосов.