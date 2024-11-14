https://sputnik-georgia.ru/20241114/zapad-kritikuet-gruziyu-a-v-svoem-glazu-brevna-ne-vidyat---glava-parlamenta-290900339.html

Запад критикует Грузию, а в своем глазу бревна не видят – глава парламента

Запад критикует Грузию, а в своем глазу бревна не видят – глава парламента

Sputnik Грузия

Представители ЕС и посольство США расценили намерение властей Грузии привлечь к ответственности некоторые партии как недемократичный шаг 14.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-14T16:21+0400

2024-11-14T16:21+0400

2024-11-14T16:37+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Представители Запада критикуют власти Грузии за намерение привлечь к ответственности за содеянное партии прежнего руководства страны, тогда как в самих западных странах это обычное явление, написал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в соцсети. Представители ЕС и США расценили намерение властей Грузии как недемократичный шаг. Некоторые западные политики даже заявили, что в Грузии планируется отмена всей оппозиции, несмотря на то, что было объявлено о намерении запустить правовую процедуру для признания неконституционными организациями "Единого национального движения", партий-наследниц и сателлитов.Как отметил глава парламента, в таких случаях говорят: "в чужом глазу соринку видим, а в своем бревна не замечаем".Лидеры "Грузинской мечты" после парламентских выборов вновь заговорили о возможном привлечении партий бывших представителей власти к ответственности. Но, как отметил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, это произойдет только в том случае, если оппозиционеры продолжат идти "против конституционного строя".Речь идет об оппозиции, которая прошла в парламент, но отказывается признавать победу "Грузинской мечты" на выборах 26 октября. Парламент или суд? Прогноз для оппозиции от "Грузинской мечты">>Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и партия "За Грузию" утверждают, что произошла тотальная фальсификация выборов. Все, кроме партии "За Грузию", периодически организовывают акции протеста в Тбилиси.Все эти партии в "Грузинской мечте" называют коалиционным "Нацдвижением", радикальной оппозицией и агентами с общим хозяином за рубежом.Объединения "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены" состоят из партий, основанных представителями прежней власти. Костяком коалиции "Сильная Грузия" является партия "Лело для Грузии", которую создали основатели одного из крупнейших банков в Грузии TBC Bank. А партию "За Грузию" основал бывший представитель "Грузинской мечты", экс-глава МВД и правительства страны. После смены власти в Грузии к ответственности в индивидуальном порядке были привлечены многие представили прежнего руководства страны. На этот раз в планах "Грузинской мечты" наказать политические организации, связанные с этими людьми. Папуашвили обвинил представителя ЕС в дезинформации касательно запрета всей оппозиции>>Лидеры "Грузинской мечты" постоянно заявляют, что прежние власти запомнились населению их жестокими методами правления: насилием, рэкетом бизнеса, шантажом и угрозами. Более того, незадолго до парламентских выборов лидеры "Грузинской мечты" начали говорить об ответственности бывшей правящей партии "Единое национальное движение" за начало августовской войны 2008 года. Во время предвыборной кампании "Грузинская мечта" заверяла избирателей, что в случае получения конституционного большинства она запустит правовую процедуру для признания неконституционными организациями "Единого национального движения", партий-наследниц и сателлитов.Власти Грузии не борются с оппозицией – депутат обвинил посольство США в дезинформации>>Не получив конституционного большинства в парламенте, власти начали говорить, что и это не проблема. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, для внесения соответствующего иска в Конституционный суд достаточно небольшого количества депутатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, франция, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, евросоюз