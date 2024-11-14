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Матч Грузия-Украина: движение автотранспорта в центре Тбилиси будет ограничено

Матч Грузия-Украина: движение автотранспорта в центре Тбилиси будет ограничено

Sputnik Грузия

Ограничение будет действовать на участке дороги от пересечения проспекта Руставели и площади Республики до пересечения площади Республики и улицы Мераба... 14.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси, в связи с запланированным показом матча на площади Первой республики между сборными Грузии и Украины в рамках розыгрыша Лиги наций УЕФА, вводит ограничения на движение автотранспорта с 15:00 15 ноября до 14:00 17 ноября, сообщили в пресс-служба ведомства. В рамках Лиги наций УЕФА сборная Грузии по футболу проведет два матча: 16 ноября – против сборной Украины в Батуми на "Аджарабет арене", а 19 ноября — против Чехии в городе Оломоуц. Ограничение будет действовать на участке дороги от пересечения проспекта Руставели и площади Республики до пересечения площади Республики и улицы Мераба Костава. Тренер сборной Грузии по футболу назвал состав на матчи с Украиной и Чехией >>Автомобили, движущиеся с проспекта Руставели в сторону улицы Костава, смогут двигаться только в направлении улиц Михаила Джавахишвили и Мераба Костава. Автомобили, движущиеся с улицы Джавахишвили, будут двигаться в сторону Тбилисского государственного концертного зала (Филармония), а с улицы Костава – в сторону проспекта Руставели и площади Свободы. Начало встречи в 21:00. По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в квартете с 6 очками. На первом месте – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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