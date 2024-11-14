https://sputnik-georgia.ru/20241114/na-novogodnie-meropriyatiya-meriya-tbilisi-gotova-potratit-86-milliona-lari-290904952.html

На новогодние мероприятия мэрия Тбилиси готова потратить 8,6 миллиона лари

На новогодние мероприятия мэрия Тбилиси готова потратить 8,6 миллиона лари

Sputnik Грузия

Новогодние мероприятия начнутся с церемонии зажигания елки у здания парламента Грузии 6 декабря 14.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси готова потратить на обустройство рождественской деревни и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь 8,6 миллиона лари, говорится в информации на сайте Агентства госзакупок. Закупка предполагает как гонорары исполнителям, так и закупку декораций, устройства сцены, освещения, развлекательных шоу, обустройство катка и других услуг. Согласно обращению мэрии в агентство, на закупку без проведения тендеров с 13 декабря 2024 по 15 января 2025 года в Тбилиси на территории рядом с площадью Орбелиани, на Сухом мосту, в парке Дедаэна и у Дома юстиции будет устроен "Новогодний городок", где будут устраиваться перформансы и представления, культурные, спортивные, образовательные, детские и другие тематические активности. Тбилиси готовится к Новому году – начался монтаж праздничной иллюминации >>Новогодние мероприятие начнутся с церемонии зажигания елки у здания парламента Грузии 6 декабря. Там же гостей будет встречать Дед Мороз. На этой территории будут размещены объемные декорации и инсталляции, фотозона, декорированные прилавки и ларьки, новогодние елки. Также там будет устроен каток с декорациями. Кроме того, на территории у парламента планируется тематическое освещение фасадов и улиц, устройство детских выставочных павильонов, установка декораций, мебели для детских пространств. Кроме того, в рамках новогодних мероприятий планируется много активностей для детей, также будет устроен Фестиваль сладостей, Тбилисский рождественский рынок, где будут продаваться ручные поделки, будут устроены фуд-зоны. В прошлом году на новогодние мероприятия мэрия потратила 6,5 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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