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На новогодние мероприятия мэрия Тбилиси готова потратить 8,6 миллиона лари
На новогодние мероприятия мэрия Тбилиси готова потратить 8,6 миллиона лари
Sputnik Грузия
Новогодние мероприятия начнутся с церемонии зажигания елки у здания парламента Грузии 6 декабря 14.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-14T21:27+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси готова потратить на обустройство рождественской деревни и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь 8,6 миллиона лари, говорится в информации на сайте Агентства госзакупок. Закупка предполагает как гонорары исполнителям, так и закупку декораций, устройства сцены, освещения, развлекательных шоу, обустройство катка и других услуг. Согласно обращению мэрии в агентство, на закупку без проведения тендеров с 13 декабря 2024 по 15 января 2025 года в Тбилиси на территории рядом с площадью Орбелиани, на Сухом мосту, в парке Дедаэна и у Дома юстиции будет устроен "Новогодний городок", где будут устраиваться перформансы и представления, культурные, спортивные, образовательные, детские и другие тематические активности. Тбилиси готовится к Новому году – начался монтаж праздничной иллюминации >>Новогодние мероприятие начнутся с церемонии зажигания елки у здания парламента Грузии 6 декабря. Там же гостей будет встречать Дед Мороз. На этой территории будут размещены объемные декорации и инсталляции, фотозона, декорированные прилавки и ларьки, новогодние елки. Также там будет устроен каток с декорациями. Кроме того, на территории у парламента планируется тематическое освещение фасадов и улиц, устройство детских выставочных павильонов, установка декораций, мебели для детских пространств. Кроме того, в рамках новогодних мероприятий планируется много активностей для детей, также будет устроен Фестиваль сладостей, Тбилисский рождественский рынок, где будут продаваться ручные поделки, будут устроены фуд-зоны. В прошлом году на новогодние мероприятия мэрия потратила 6,5 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, новый год
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, новый год
На новогодние мероприятия мэрия Тбилиси готова потратить 8,6 миллиона лари
Новогодние мероприятия начнутся с церемонии зажигания елки у здания парламента Грузии 6 декабря
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси готова потратить на обустройство рождественской деревни и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь 8,6 миллиона лари, говорится в информации на сайте Агентства госзакупок.
Закупка предполагает как гонорары исполнителям, так и закупку декораций, устройства сцены, освещения, развлекательных шоу, обустройство катка и других услуг.
Согласно обращению мэрии в агентство, на закупку без проведения тендеров с 13 декабря 2024 по 15 января 2025 года в Тбилиси на территории рядом с площадью Орбелиани, на Сухом мосту, в парке Дедаэна и у Дома юстиции будет устроен "Новогодний городок", где будут устраиваться перформансы и представления, культурные, спортивные, образовательные, детские и другие тематические активности.
Новогодние мероприятие начнутся с церемонии зажигания елки у здания парламента Грузии 6 декабря. Там же гостей будет встречать Дед Мороз. На этой территории будут размещены объемные декорации и инсталляции, фотозона, декорированные прилавки и ларьки, новогодние елки. Также там будет устроен каток с декорациями.
Кроме того, на территории у парламента планируется тематическое освещение фасадов и улиц, устройство детских выставочных павильонов, установка декораций, мебели для детских пространств.
Кроме того, в рамках новогодних мероприятий планируется много активностей для детей, также будет устроен Фестиваль сладостей, Тбилисский рождественский рынок, где будут продаваться ручные поделки, будут устроены фуд-зоны.
В прошлом году на новогодние мероприятия мэрия потратила 6,5 миллиона лари.