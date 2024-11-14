https://sputnik-georgia.ru/20241114/sbornaya-gruzii-po-futbolu-i-trener-stali-obladatelyami-kollektsionnykh-monet-290905968.html

Сборная Грузии по футболу и тренер стали обладателями коллекционных монет

Сборная Грузии по футболу и тренер стали обладателями коллекционных монет

Sputnik Грузия

На аверсе монеты изображен логотип сборной и изображение всадника, сражающегося с драконом, как символом страха 14.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-14T23:32+0400

2024-11-14T23:32+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава вручила коллекционные серебряные монеты игрокам Национальной сборной по футболу и золотую монеты главному тренеру национальной сборной Вили Саньолу за успехи, достигнутые на чемпионате Европы по футболу 2024 года, говорится в сообщении регулятора. В 2023 году сборная Грузии стала победителем дивизиона С Лиги наций и завоевала право играть в плей-офф отбора на чемпионат Европы, в финале которого обыграла Грецию в серии пенальти и получила путевку на Евро-2024. На чемпионате Европы, проходившем в Германии, национальная команда Грузии вышла из группы и сыграла в 1/8 финала. Решение о выпуске коллекционных монет номиналом 5 лари было принято Советом Нацбанка Грузии в марте этого года с учетом исторической победы сборной Грузии по футболу и участия в чемпионате Европы 2024 года. Эскизы дизайна монет подготовлены совместно с Федерацией футбола Грузии На аверсе монеты изображен логотип сборной и изображение всадника, сражающегося с драконом, как символом страха. Тренер сборной Грузии по футболу подписал новый четырехлетний контракт >>Одна из основных интерпретаций главного символа – победа над собственными слабостями и тем самым победа над любым противником. На монете напечатан слоган бренда "Я – Грузия", который выражает идеологию бренда, игрока и болельщиков. На реверсе монеты изображена футболка игрока сборной, которая отражает философию бренда и учитывает современные визуальные тренды. На монете также имеются надписи, обозначающие событие на грузинском и английском языках, номинал и год выпуска. Когда монета поступит в продажу станет известно в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии, сборная грузии по футболу, коллекционная монета