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Сборная Грузии по футболу и тренер стали обладателями коллекционных монет
Сборная Грузии по футболу и тренер стали обладателями коллекционных монет
Sputnik Грузия
На аверсе монеты изображен логотип сборной и изображение всадника, сражающегося с драконом, как символом страха 14.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-14T23:32+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава вручила коллекционные серебряные монеты игрокам Национальной сборной по футболу и золотую монеты главному тренеру национальной сборной Вили Саньолу за успехи, достигнутые на чемпионате Европы по футболу 2024 года, говорится в сообщении регулятора. В 2023 году сборная Грузии стала победителем дивизиона С Лиги наций и завоевала право играть в плей-офф отбора на чемпионат Европы, в финале которого обыграла Грецию в серии пенальти и получила путевку на Евро-2024. На чемпионате Европы, проходившем в Германии, национальная команда Грузии вышла из группы и сыграла в 1/8 финала. Решение о выпуске коллекционных монет номиналом 5 лари было принято Советом Нацбанка Грузии в марте этого года с учетом исторической победы сборной Грузии по футболу и участия в чемпионате Европы 2024 года. Эскизы дизайна монет подготовлены совместно с Федерацией футбола Грузии На аверсе монеты изображен логотип сборной и изображение всадника, сражающегося с драконом, как символом страха. Тренер сборной Грузии по футболу подписал новый четырехлетний контракт >>Одна из основных интерпретаций главного символа – победа над собственными слабостями и тем самым победа над любым противником. На монете напечатан слоган бренда "Я – Грузия", который выражает идеологию бренда, игрока и болельщиков. На реверсе монеты изображена футболка игрока сборной, которая отражает философию бренда и учитывает современные визуальные тренды. На монете также имеются надписи, обозначающие событие на грузинском и английском языках, номинал и год выпуска. Когда монета поступит в продажу станет известно в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии, сборная грузии по футболу, коллекционная монета
спорт, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии, сборная грузии по футболу, коллекционная монета
Сборная Грузии по футболу и тренер стали обладателями коллекционных монет
23:32 14.11.2024 (обновлено: 23:35 14.11.2024)
На аверсе монеты изображен логотип сборной и изображение всадника, сражающегося с драконом, как символом страха
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава вручила коллекционные серебряные монеты игрокам Национальной сборной по футболу и золотую монеты главному тренеру национальной сборной Вили Саньолу за успехи, достигнутые на чемпионате Европы по футболу 2024 года, говорится в сообщении регулятора.
В 2023 году сборная Грузии стала победителем дивизиона С Лиги наций и завоевала право играть в плей-офф отбора на чемпионат Европы, в финале которого обыграла Грецию в серии пенальти и получила путевку на Евро-2024. На чемпионате Европы, проходившем в Германии, национальная команда Грузии вышла из группы и сыграла в 1/8 финала.
"Одним из самых радостных и выдающихся исторических фактов, несомненно, стал успех Национальной сборной на чемпионате Европы по футболу. Поэтому мы единогласно решили, что темой новой коллекционной монеты должно стать успешное выступление сборной Грузии по футболу на Евро-2024. Я рада, что у нас была возможность лично вручить монеты членам нашей сборной и еще раз поблагодарить их за блестящую игру", – отметила Натия Турнава.
Решение о выпуске коллекционных монет номиналом 5 лари было принято Советом Нацбанка Грузии в марте этого года с учетом исторической победы сборной Грузии по футболу и участия в чемпионате Европы 2024 года.
Эскизы дизайна монет подготовлены совместно с Федерацией футбола Грузии
На аверсе монеты изображен логотип сборной и изображение всадника, сражающегося с драконом, как символом страха.
Одна из основных интерпретаций главного символа – победа над собственными слабостями и тем самым победа над любым противником. На монете напечатан слоган бренда "Я – Грузия", который выражает идеологию бренда, игрока и болельщиков.
На реверсе монеты изображена футболка игрока сборной, которая отражает философию бренда и учитывает современные визуальные тренды.
На монете также имеются надписи, обозначающие событие на грузинском и английском языках, номинал и год выпуска.
Когда монета поступит в продажу станет известно в ближайшее время.