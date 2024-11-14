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У Грузии амбициозные планы по сокращению выбросов – замминистра
У Грузии амбициозные планы по сокращению выбросов – замминистра
Sputnik Грузия
Тандилашвили прокомментировала важность проходящей в Баку сессии Конференции ООН по изменению климата, в которой во главе с премьером принимает участие... 14.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-14T14:49+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Грузия имеет амбиции сократить выбросы парниковых газов вдвое до 2030 года, чтобы внести свой вклад в изменение климата на глобальном уровне, заявила первый заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Тандилашвили прокомментировала важность проходящей в Баку с 11 по 22 ноября XXIX Конференции ООН по изменению климата. В мероприятии участвует грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе, который накануне выступил на саммите лидеров COP29. По словам эксперта, изменение климата оказывает негативное влияние на повседневную жизнь и секторы экономики, поэтому проведение конференции в Баку очень важно для региона. "Следует отметить, что Грузия является одной из передовых стран, которые четко выполняют свои международные обязательства, и, конечно, нам многое есть что сказать", - отметила она. Изменение климата вредит экономикам развивающихся стран – премьер Грузии>>В Грузии презентовали стратегию по сокращению выбросов в июле 2023 года. Документ, официально принятый правительством Грузии 24 апреля 2023 года, способствует обновлению Национального плана действий по борьбе с изменением климата на 2023-2025 годы. Первая долгосрочная стратегия по снижению уровня выбросов направлена на превращение Грузии в углеродно-нейтральную страну к 2050 году. Стратегия была разработана Минсельхозом при поддержке ЕС и Программы развития ООН (UNDP) в тесном сотрудничестве с различными государственными учреждениями, гражданским обществом и международными партнерами. Она полностью соответствует Парижскому соглашению и адаптирована к реалиям Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парижское соглашение по климату, новости, грузия, тбилиси, баку, ираклий кобахидзе, оон, программа развития оон (undp)
парижское соглашение по климату, новости, грузия, тбилиси, баку, ираклий кобахидзе, оон, программа развития оон (undp)
У Грузии амбициозные планы по сокращению выбросов – замминистра
Тандилашвили прокомментировала важность проходящей в Баку сессии Конференции ООН по изменению климата, в которой во главе с премьером принимает участие делегация из Грузии
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Грузия имеет амбиции сократить выбросы парниковых газов вдвое до 2030 года, чтобы внести свой вклад в изменение климата на глобальном уровне, заявила первый заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили.
Тандилашвили прокомментировала важность проходящей в Баку с 11 по 22 ноября XXIX Конференции ООН по изменению климата. В мероприятии участвует грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе, который накануне выступил на саммите лидеров COP29.
"Грузия – это страна, которая стремится сократить выбросы вдвое к 2030 году, чтобы внести свой вклад в изменение климата на глобальном уровне. Грузия – одна из первых, вместе со странами ЕС, заявила, что станет страной, нейтральной от выбросов к 2050 году", - сказала Тандилашвили в эфире телеканала "Имеди".
По словам эксперта, изменение климата оказывает негативное влияние на повседневную жизнь и секторы экономики, поэтому проведение конференции в Баку очень важно для региона.
"Следует отметить, что Грузия является одной из передовых стран, которые четко выполняют свои международные обязательства, и, конечно, нам многое есть что сказать", - отметила она.
В Грузии презентовали стратегию по сокращению выбросов в июле 2023 года. Документ, официально принятый правительством Грузии 24 апреля 2023 года, способствует обновлению Национального плана действий по борьбе с изменением климата на 2023-2025 годы.
Первая долгосрочная стратегия по снижению уровня выбросов направлена на превращение Грузии в углеродно-нейтральную страну к 2050 году.
Документ стратегии низкоэмиссионного развития служит выявлению возможностей сокращения выбросов парниковых газов и описывает приоритетные шаги, которые необходимо предпринять в различных секторах экономики (энергетика, строительство, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, управление отходами, землепользование, управление лесом).
Стратегия была разработана Минсельхозом при поддержке ЕС и Программы развития ООН (UNDP) в тесном сотрудничестве с различными государственными учреждениями, гражданским обществом и международными партнерами. Она полностью соответствует Парижскому соглашению и адаптирована к реалиям Грузии.