https://sputnik-georgia.ru/20241114/u-gruzii-ambitsioznye-plany-po-sokrascheniyu-vybrosov--zamministra-290879881.html

У Грузии амбициозные планы по сокращению выбросов – замминистра

У Грузии амбициозные планы по сокращению выбросов – замминистра

Sputnik Грузия

Тандилашвили прокомментировала важность проходящей в Баку сессии Конференции ООН по изменению климата, в которой во главе с премьером принимает участие... 14.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-14T14:49+0400

2024-11-14T14:49+0400

2024-11-14T14:49+0400

парижское соглашение по климату

новости

грузия

тбилиси

баку

ираклий кобахидзе

оон

программа развития оон (undp)

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Грузия имеет амбиции сократить выбросы парниковых газов вдвое до 2030 года, чтобы внести свой вклад в изменение климата на глобальном уровне, заявила первый заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Тандилашвили прокомментировала важность проходящей в Баку с 11 по 22 ноября XXIX Конференции ООН по изменению климата. В мероприятии участвует грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе, который накануне выступил на саммите лидеров COP29. По словам эксперта, изменение климата оказывает негативное влияние на повседневную жизнь и секторы экономики, поэтому проведение конференции в Баку очень важно для региона. "Следует отметить, что Грузия является одной из передовых стран, которые четко выполняют свои международные обязательства, и, конечно, нам многое есть что сказать", - отметила она. Изменение климата вредит экономикам развивающихся стран – премьер Грузии>>В Грузии презентовали стратегию по сокращению выбросов в июле 2023 года. Документ, официально принятый правительством Грузии 24 апреля 2023 года, способствует обновлению Национального плана действий по борьбе с изменением климата на 2023-2025 годы. Первая долгосрочная стратегия по снижению уровня выбросов направлена на превращение Грузии в углеродно-нейтральную страну к 2050 году. Стратегия была разработана Минсельхозом при поддержке ЕС и Программы развития ООН (UNDP) в тесном сотрудничестве с различными государственными учреждениями, гражданским обществом и международными партнерами. Она полностью соответствует Парижскому соглашению и адаптирована к реалиям Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парижское соглашение по климату, новости, грузия, тбилиси, баку, ираклий кобахидзе, оон, программа развития оон (undp)