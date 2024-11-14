https://sputnik-georgia.ru/20241114/umyshlennoe-ubiystvo-v-tbilisi--obvinyaemye-poluchili-13-i-15-let-tyurmy-290902645.html

Умышленное убийство в Тбилиси – обвиняемые получили 13 и 15 лет тюрьмы

Умышленное убийство в Тбилиси – обвиняемые получили 13 и 15 лет тюрьмы

Sputnik Грузия

Прокуратура обжалует решение Тбилисского городского суда в Апелляционном суде в установленный законом срок 14.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-14T18:28+0400

2024-11-14T18:28+0400

2024-11-14T18:28+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд частично разделил доказательства, представленные прокуратурой, и признал виновными двух человек в умышленном убийстве, приговорив к 13 и 15 годам тюрьмы, сообщили в пресс-службе ведомства. Доказательства, исследованные в ходе суда, подтвердили, что 18 февраля 2024 года ночью в одном из ночных клубов Тбилиси произошла ссора между обвиняемым и потерпевшей. После чего обвиняемый связался со своим другом и попросил о помощи. В ту же ночь обвиняемые, передвигаясь на автомобиле с незаконно приобретенным оружием, увидели на улице потерпевшего, который шел со своим другом. Водитель остановил машину, а сидевший рядом с ним обвиняемый вышел из автомобиля и несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в потерпевшего. Жертва скончалась на месте. Мужчина в Грузии получил 17 лет тюрьмы за попытку убийства бывшей жены >>В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали одного обвиняемого, а другой скрылся. Им были предъявлены обвинения в умышленном убийстве, совершенном группой лиц, и незаконном приобретении, ношении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Тбилисский городской суд признал виновным одного обвиняемого в умышленном убийстве, а также в приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, приговорив к 15 годам лишения свободы. Второй обвиняемый, который до сих пор находится в розыске, был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы за помощь в совершении умышленного убийства. Прокуратура обжалует решение Тбилисского городского суда в Апелляционном суде в установленный законом срок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд