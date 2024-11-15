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Что общего у Грузии с Марокко и Мальдивами?
Что общего у Грузии с Марокко и Мальдивами?
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Марокко, Грузия и Мальдивы – самые популярные зарубежные направления, которые россияне выбирают для поездок на новогодние каникулы... 15.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Марокко, Грузия и Мальдивы – самые популярные зарубежные направления, которые россияне выбирают для поездок на новогодние каникулы, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков туроператора Youtravel.me. В прошлом году в топ-3 были Грузия, Турция и Шри-Ланка. "С приближением новогодних праздников российские туристы активно выбирают как зарубежные, так и отечественные направления для отдыха. По данным туроператора Youtravel. me, лидером среди зарубежных направлений для отдыха на Новый год в 2024 году стало Марокко (12%). За ним следуют Грузия (10%), Мальдивы (8%), Шри-Ланка (7%) и Индия (6%)", - сказано в исследовании. Грузия приняла около 6 миллионов туристов с начала года – лидируют россияне>>Возросший интерес к новым и экзотическим маршрутам можно объяснить желанием путешественников не только сменить обстановку, но и открыть для себя яркие и аутентичные культуры, сообщил туроператор. По данным Национальной администрации туризма, наибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2024 года осуществили граждане России – более 1,1 миллиона, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, общество, новости, грузия
туризм, общество, новости, грузия
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Марокко, Грузия и Мальдивы – самые популярные зарубежные направления, которые россияне выбирают для поездок на новогодние каникулы, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков туроператора Youtravel.me.
В прошлом году в топ-3 были Грузия, Турция и Шри-Ланка.
"С приближением новогодних праздников российские туристы активно выбирают как зарубежные, так и отечественные направления для отдыха. По данным туроператора Youtravel. me, лидером среди зарубежных направлений для отдыха на Новый год в 2024 году стало Марокко (12%). За ним следуют Грузия (10%), Мальдивы (8%), Шри-Ланка (7%) и Индия (6%)", - сказано в исследовании.
Возросший интерес к новым и экзотическим маршрутам можно объяснить желанием путешественников не только сменить обстановку, но и открыть для себя яркие и аутентичные культуры, сообщил туроператор.
По данным Национальной администрации туризма, наибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2024 года осуществили граждане России – более 1,1 миллиона, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.