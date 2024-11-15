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Грузия институционально правильно развивается – замминистра о рейтинге Всемирного банка

Грузия институционально правильно развивается – замминистра о рейтинге Всемирного банка

Sputnik Грузия

Грузия опережает более 10 стран ЕС по различным направлениям, является выдающейся по контролю коррупции и эффективности правительства, заявил замминистра 15.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-15T22:15+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Грузия поднялась на 35-е место по индикатору эффективности правительства в исследовании Всемирного банка, что указывает на правильное развитие страны с институциональной точки зрения, заявил заместитель министра финансов Грузии Михаил Дундуа в эфире телеканала "Имеди". Всемирный банк опубликовал результаты исследования Economist Intelligence Unit 2024. Исследование оценило уровень бюрократии в 180 странах. В мировом рейтинге Грузия заняла 20 место среди лучших государств и 13 место в Европе. По его словам, Грузия опережает более 10 стран ЕС по различным направлениям, является выдающейся по контролю коррупции и эффективности правительства, и это подтверждают последние исследования Всемирного банка, в котором по эффективности государственного управления Грузия поднялась на 35-е место. Дундуа считает, что правительству следует укрепить усилия по повышению институциональной эффективности в Грузии и поднятия ее на более высокий уровень. Как заявил замминистра, эти вопросы конвертируются в экономический рост, снижается безработица и бедность, за счет чего страна должна стать высокодоходной. Бюрократизма в Грузии стало меньше – премьер об исследовании Всемирного банка >>"Я уверен, что это будет сделано к 2030 году. Мы будем видеть это из года в год. Реальные факты и оценки – в соответствии друг с другом, и Грузия находится на передовой позиции в плане институционального развития", - отметил Дундуа. В рейтинге Грузия обогнала все страны-кандидаты в ЕС и 18 стран-членов ЕС и НАТО. К этим странам относятся Бельгия, Кипр, Венгрия, Литва, Латвия, Португалия, Словакия, Польша, Греция, Хорватия, Италия, Северная Македония, Румыния, Мальта, Черногория, Турция, Болгария и Албания. Economist Intelligence Unit – британский исследовательский и аналитический центр (подразделение британской издательской группы Economist Group), который специализируется в области стратегического прогнозирования, экономических исследований, отраслевого и странового анализа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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